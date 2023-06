Déjà assurée de terminer première du Groupe C et par conséquent de jouer les quarts de finale jeudi prochain, l’Équipe de France s’avancera donc cet après-midi à Ljubljana le cœur léger.

Les Françaises galèrent depuis le début de cet Euro mais sont à 2-0, les Slovènes sont les hôtes de la compétition mais sont à 0-2 et ont donc logiquement perdu contres les deux nations que la France a battu. Traduction, l’Équipe de France est giga favorite de cette rencontre, une rencontre que les filles de Jean-Aimé Toupane joueront donc l’esprit libéré, délestées de toute forme de pression.

L’enjeu cet après-midi à 18h ? Donner du temps de jeu à des filles qui n’en ont pas forcément eu jusque-là (Foppossi, Lacan), mais également remettre en selle des joueuses qui en bavent un peu sur le début de compétition. On pense notamment à Marine Fauthoux, 100% fou rire offcourt mais 200% galère sur le terrain, une Marine dont les Bleues auront grandement besoin pour la suite de la compétition et à un autre niveau si possible. Peut-être verra-ton également le staff des Bleues laisser quelques cadres au repos (Vukosaljevic, Gruda ?), à moins que ce match face à de faibles Slovènes soit l’occasion d’une grande répétition, sérieuse, avant un quart de finale qui aura forcément un autre goût, un autre genre de difficulté (Espagne, Grèce, Montenegro, Lettonie).

Le rendez-vous ? 18h. La chaine ? Bein Sports, toujours avec Mary Patrux et Audrey Sauret aux commandes. Dernière répetition avant les choses sérieuses… si on envoyait un peu de jeu ?