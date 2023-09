Preview des Washington Wizards – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Washington Wizards, en pleine reconstruction après les transferts de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de la capitale !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

35 victoires, 47 défaites, 12e de la Conférence Est. Cela fait plusieurs années que le terme “ventre mou” est devenu synonyme avec les Washington Wizards, et la saison dernière n’a rien fait pour changer ça. Bien au contraire. Encore une fois, la franchise de la capitale a soufflé le chaud et le froid, mais surtout le froid avec notamment une magnifique série de dix défaites consécutives au cours du mois de décembre. Résultat, ça n’a même pas fait le play-in alors que les Wizards pensaient vraiment avoir un “Big Three” Bradley Beal – Kristaps Porzingis – Kyle Kuzma (lol).

Si Porzi et KK ont été solides individuellement, Bealou n’a pas justifié l’énorme prolongation de contrat à 200 millions de dollars signé à l’été 2022. Stats solides ok, mais à part ça ? Des blessures, des déclas un peu chelou, et un costume de franchise player qui semble finalement trop grand pour lui à ce stade de sa carrière. Clairement, ça sentait de plus en plus la fin pour BB. Et la page a finalement été tournée cet été.

Le marché de l’été

Ils partent : Tommy Sheppard (GM), Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Monte Morris, Kendrick Nunn, Jordan Goodwin, Isaiah Todd, Quenton Jackson, Jay Huff

Tommy Sheppard (GM), Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Monte Morris, Kendrick Nunn, Jordan Goodwin, Isaiah Todd, Quenton Jackson, Jay Huff Ils prolongent : Kyle Kuzma, Taj Gibson

Kyle Kuzma, Taj Gibson Ils arrivent : Michael Winger (président), Will Dawkins (GM), Jordan Poole, Tyus Jones, Landry Shamet, Mike Muscala, Danilo Gallinari, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., Bilal Coulibaly, Tristan Vukcevic, Eugene Omoruyi (two-way), Jared Butler (two-way)

L’été 2023 a été celui où les Wizards ont enfin décidé de changer de direction après des années de médiocrité. En coulisses comme dans l’effectif, on a eu droit à des boulversements. Manager de la franchise de Washington au cours des quatre dernières années, Tommy Sheppard a pris la porte, remplacé par le duo Michael Winger – Will Dawkins. Un an après avoir signé une prolongation de contrat XXL, l’arrière star Bradley Beal a lui été transféré aux Suns (contre quatre pick swaps de premier tour, six choix de second tour, Landry Shamet, Chris Paul, et un Twix), tandis que Kristaps Porzingis a été envoyé aux Celtics dans un autre blockbuster trade.

L’effectif actuel n’a donc plus grand-chose à voir avec celui de la saison dernière. Certes Kyle Kuzma a prolongé pour plus de 100 millions de dollars sur quatre ans, mais c’est une vraie page qui s’est tournée dans la capitale américaine. Les nouveaux visages de l’équipe, ce sont ceux de Jordan Poole (arrivé en provenance de Golden State contre Chris Paul), Tyus Jones (impliqué dans le trade de Porzi), mais aussi notre jeune Français Bilal Coulibaly, sélectionné en 7e position de la Draft NBA 2023.

Le roster 2023-24 des Wizards

Meneurs : Tyus Jones , Delon Wright, Ryan Rollins, Jared Butler (two-way)

: , Delon Wright, Ryan Rollins, Jared Butler (two-way) Arrières : Jordan Poole , Landry Shamet, Johnny Davis

: , Landry Shamet, Johnny Davis Ailiers : Corey Kispert , Deni Avdija, Bilal Coulibaly, Eugene Omoruyi (two-way)

: , Deni Avdija, Bilal Coulibaly, Eugene Omoruyi (two-way) Ailiers-forts : Kyle Kuzma , Danilo Gallinari, Patrick Baldwin Jr., Xavier Cooks, Anthony Gill

: , Danilo Gallinari, Patrick Baldwin Jr., Xavier Cooks, Anthony Gill Pivots : Daniel Gafford, Taj Gibson, Mike Muscala, Tristan Vukcevic

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Bon, clairement, ça fait pas rêver niveau effectif, mais on parle d’une équipe en reconstruction qui ne visera rien d’autre qu’une bonne place à la Draft 2024. Dans leur remue-ménage, les Wizards ont réussi à choper le meneur Tyus Jones, qui aura enfin l’opportunité de montrer qu’il est bien plus qu’un remplaçant de luxe. À ses côtés, on retrouvera l’arrière Jordan Poole qui devrait avoir le feu vert pour prendre 30 shoots par match, tandis que Kyle Kuzma et Daniel Gafford composeront logiquement le frontcourt. Reste à voir qui de Corey Kispert ou Deni Avdija va commencer titulaire, mais on met une pièce sur Kispert grâce à la menace extérieure qu’il représente.

Ce qu’on surveillera également, c’est le rôle qui sera donné au Frenchie Bilal Coulibaly. Avec ses qualités athlétiques et son potentiel défensif, Bilal a plutôt la cote dans la capitale et pourrait réussir à faire son trou assez rapidement, surtout s’il parvient à saisir les quelques opportunités qu’il aura pour contribuer offensivement. Une chose semble en tout cas certaine : les Wizards vont prendre leur temps avec Coulibaly, afin de permettre une intégration en douceur dans la Grande Ligue et assurer son développement étape par étape.

Source tableau : HispanosNBA.com

Jordan Poole, Kyle Kuzma et Tyus Jones.

Jordan Poole en première ou deuxième option offensive, ça peut faire quelques cartons en TTFL à condition de choisir la bonne soirée pour le pick. Car s’il est capable d’en planter 40 (surtout avec la liberté qu’il aura aux Wizards), il peut très bien aussi finir avec un 5/20 au tir et 6 turnovers. Donc méfiez-vous. Kyle Kuzma, qui s’est approché des 30 points TTFL en moyenne la saison passée, peut représenter une option si vous voulez absolument prendre un joueur de Washington à la fin d’une soirée alcoolisé. Quant à Tyus Jones, on a surtout envie de voir son potentiel TTFL avec un vrai rôle de meneur titulaire.

Infirmerie : le point sur les blessures

Pas grand-chose à signaler au niveau des blessures chez les Wizards. On note tout de même que Deni Avdija a été privé de sélection nationale cet été à cause d’un bobo à la hanche, mais il devrait être à 100% pour le camp d’entraînement. En parlant de pépin à la hanche, Johnny Davis a été pas mal limité durant sa campagne rookie (28 matchs). Ses bonnes performances de fin de saison laissent néanmoins penser que cette blessure est désormais derrière lui. Kyle Kuzma a lui raté les onze derniers matchs de la saison passée à cause d’une cheville capricieuse, mais ça ne devrait pas le gêner pour la campagne à venir. Enfin, on rappelle que Danilo Gallinari sort d’une saison blanche après une rupture d’un ligament du genou.

Quels objectifs cette saison ?

Quand une franchise décide de tourner la page pour construire un nouveau projet, il est toujours difficile de parler d’objectifs sur le court terme. Là clairement, il ne faut pas attendre grand-chose des Wizards cette saison, eux qui essayeront avant tout de mettre en place des bases solides pour avancer après la fin de l’ère Bradley Beal.

On imagine que le développement des jeunes – notamment Bilal Coulibaly – sera l’un des principaux axes de la saison des Wizards, mais dans le même temps il y a suffisamment de talent (enfin “talent”, tout est relatif hein) dans cette équipe pour amasser quelques victoires et ne pas tanker complètement. Attention tout de même à ne pas trop s’approcher du play-in tournament, car le choix de premier tour de Draft 2024 des Sorciers ira aux Knicks s’il n’est pas dans le Top 12 à la Loterie.

Le pronostic du rédacteur

26 victoires – 56 défaites. L’heure de la reconstruction a sonné à Washington, alors on voit bien l’équipe de la capitale sortir sa pire saison en plus de dix ans. Mais ce sera un mal pour un bien pour les Wizards, qui vont enfin quitter le ventre mou de la Conférence Est pour potentiellement aller chercher un gros pick à la Draft NBA 2024. Avec Tyus Jones, Jordan Poole ou encore Kyle Kuzma, les Wiz pourraient néanmoins nous offrir quelques victoires WTF histoire d’animer une saison qui s’annonce globalement morose, tandis que Bilal Coulibaly nous fera plaisir avec quelques perfs marquantes.