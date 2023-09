82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Washington Wizards pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Jordan Poole peut-il devenir une star à Washington ?

Il a quitté les Warriors pour ça. Pas pour devenir le troisième homme d’une équipe de fond de conférence, mais bien pour prendre la lumière, pour devenir une vraie star en tentant, pourquoi pas, de remettre les Wizards sur la carte de la NBA. La fin de son histoire avec Golden State aura été marquée par une énorme praline reçue des mains de son coéquipier Draymond Green, mettant l’accent sur une possible difficulté à vivre en groupe pour JP, et dans la capitale le sniper devra se mettre au pli en même temps qu’il prend en main l’attaque de son équipe. Trop dur défi pour un joueur au talent certain mais à l’inconstance au moins aussi manifeste ? A voir, mais on risque en tout cas d’assister à quelques performances mythique de la part du gallinacée, lui qui a réussi à passer en quatre ans de pire joueur de NBA à digne descendant de J.R. Smith, glanant au passage une bague de champion en 2022. Alors, quelle Poole en 2023-24 ?

#2 : Kyle Kuzma sera-t-il transféré à la deadline ?

C’est l’un des serpents de mer les plus connus en NBA depuis un ou deux ans, depuis que Kyle Kuzma est passé en un atchoum du statut de joueur intrigant à celui de lieutenant très solide et très constant. Prolongé pour 4 ans et 102 millions le 1er juillet dernier, KK s’est vu offrir le contrat qu’il méritait mais cela ne veut pas dire que son destin est forcément lié à celui des Wizards. Dans la hiérarchie à Washington, Bradley Beal et Kristaps Porzingis sont partis mais Jordan Poole est arrivé, et quelques jeunes foufous (Coulibaly voire Advija ou Gafford) peuvent prétendre à des postes à responsabilité. De plus, Kyle Kuzma (21,2 points, 7,2 rebonds et 3,7 passes) possède aujourd’hui un profil pouvant intéresser un paquet de franchises, malgré son contrat à plus de 25 patates la saison. Déjà champion NBA en 2020 avec les Lakers, Kyle Kuzma pourrait d’ailleurs très bien opter pour un rôle moindre dans une franchise plus compétitive, car tout aussi intéressant que peut être le projet des Wizards, la probabilité de le voir jouer un jour le titre à Washington est plus proche que celle de le voir tourner à plus de 10 passes de moyenne. Rendez-vous le 8 février ?

#3 : Bilal Coulibaly, quelle saison rookie ?

Il est la raison principale pour laquelle on regardera les Wizards très souvent cette saison. Le Frenchie Bilal Coulibaly a été drafté en septième position par les Wizards et va donc entrer dans le grand bain après une année à surfer sur la vague Wembanyama en France. Si certains doutaient de sa présence si haut à la Draft ? Ses premières sorties avec le maillot des Sorciers) (en Summer League) ont fait taire les sceptiques. Un peu moins de 2 mètres, un peu plus de 100 kilo, des bras longs comme notre espoir de le voir exploser et des skills incroyables à proposer… des deux côtés du terrain, Bilal est le genre de joueur qui peut participer à mettre beaucoup de shine sur une franchise qui en manque terriblement. En sortie de banc dans un premier temps, peut-être plus si affinités dans un second, mais à chaque fois que Bilal sera sur le terrain l’atmosphère s’en verra modifiée. Et si Bibi peut ajouter quelques stats à tout ça, tout le monde sera content.

#4 : Deni Avdija et Johnny Davis, l’heure du décollage ?

Les deux possèdent comme point commun d’être dans les petits papiers de la franchise pour le futur, mais les deux ont également la particularité d’être pour le moment… un peu décevants. Chacun à sa manière. Pour Deni Avdija, le souci serait plutôt de trouver ce qui bloque, ce qui le motive aussi, pour faire de lui un vrai joueur qui compte, un leader de son équipe. Pour JD on est carrément sur une absence pure et dure du projet, le n°10 de la Draft 2022 n’ayant absolument pas pesé lors de sa saison rookie et dont on attend donc, encore, que sa carrière démarre officiellement. Deux joueurs amenés à être des rotations importantes de Wes Unseld Jr., le premier de par ses qualités de métronome et ses compétences des deux côtés du terrain, le second du fait de sa folie et de son talent offensif, sur un poste pour lequel Tyus Jones cherche encore un vrai back-up officiel. 22 ans pour Deni, 21 pour Johnny, et l’heure de devenir des adultes responsables ?

#5 : Wes Unseld Jr fera-t-il toute la saison à Washington ?

Il fait partie de ces entraîneurs déjà sur le grill, alors même que les training camps n’ont pas commencé. Pourquoi ? Car si Wes Unseld Jr. n’a rien montré de bien intéressant depuis deux ans aux commandes des Wizards (70 victoires et 94 défaites), il aura cette saison un chouïa plus de pression dans les pneus. Pourquoi ? Car qui dit projet de reconstruction dit jeunes joueurs à polir, à faire progresser, et qui dit tanking dit “savoir perdre avec classe”, ce qui vous en conviendrez est plutôt un exercice contradictoire donc peu aisé. L’utilisation des Coulibaly, Avdija, Davis ou Kispert sera surveillée de près, tout comme le lien de hiérarchie entre le coach et deux gros caractères comme Jordan Poole et Kyle Kuzma, et à la première sortie de route c’est bien le fils de son illustre père qui pourrait se retrouver au chomedu. Un très gros défi, en espérant que les boss du front office des Wizards n’aient pas – déjà – le doigt sur le bouton eject.