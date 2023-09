Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Washington Wizards !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

On parle aujourd’hui des Wizards, d’un duo de stars complètement déjantées (Jordan Poole / Kyle Kuzma), d’un meneur trop propre (Tyus Jones), d’un pivot aux yeux clairs et à la dynamite dans les mollets (Daniel Gafford), et, surtout, les Washington Wizards de… Bilal Coulibaly, “l’autre” Français des Mets 2022-23, potentiel nouveau chouchou des fans de la capitale. Première info ? Il y a des fans de basket dans la capitale. Deuxième info ? Cliquez ci-dessus et installez-vous !