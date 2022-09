30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Washington pour décortiquer les Wizards !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

Un tiers des franchises a désormais été passé au crible des 30 Previews en 30 Jours, et on cause aujourd’hui des Wizards de Washington, pas assez forts pour être très forts mais pas assez mauvais pour être trop nuls. Ce qui ne veut pas dire grand chose vous en conviendrez, mais les saisons des Sorciers depuis deux ou trois ans ne veulent pas dire grand chose non plus. Le ventre mou squatté, un franchise player giga-payé, un young core aux abonnés absents… mais tout ça pourrait bien changer cette saison (à part la paie de Bradley Beal, bien sûr). Kristaps Porzingis est dans le game pour assister le leader maison, Deni Avdija et Rui Hachimura ont le profil pour s’inscrire dans le projet, Daniel Gafford aussi d’ailleurs, et cette année les Wizards ont peut-être bien une carte à jouer pour aller jouer les trouble-fêtes… au play-in. Bon, c’est vrai que, finalement, ça ne change pas grand chose à d’habitude même si, vraiment, on sent un petit quelque chose poindre avec cette équipe, peut-être bien grâce à la présence, aussi, de ce génie de la mode qu’est Kyle Kuzma. Le plus pratique si vous voulez savoir à peu près de quoi 2022-23 pourrait être fait dans la Capitale ? Écouter cette preview pardi.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Wizards de Washington. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !