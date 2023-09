Libre en 2024, Steve Kerr entend bien rester chez les Warriors

Alors que son contrat avec Golden State se termine à la fin de la saison, Steve Kerr ne semble pas stressé outre-mesure concernant son futur. Le coach entend bien rester chez les Warriors et se dit prêt à attendre pour prolonger.

Les dossiers de prolongation chez les Warriors n’en finissent jamais. Après Draymond Green cet été, deux autres cadres de la dynastie Golden State se retrouvent en fin de contrat : Klay Thompson et Steve Kerr. Concernant le Splash Brother, aucune prolongation ne semble imminente. Qu’en est-il de Steve Kerr ? Arrivé sur le banc depuis bientôt 10 ans (2014), le coach des Dubs n’a lui-même aucune certitude sur le fait qu’il sera prolongé avant le début de saison ou non. Des propos rapportés par Anthony Slater de The Athletic.

Steve Kerr said he “fully expects” to be with the Warriors long-term but also said he would be comfortable coaching on an expiring contract if an extension isn’t done before the season pic.twitter.com/YAjICkwIRO

— Anthony Slater (@anthonyVslater) September 25, 2023

“Je ne suis pas du tout stressé par cette question. Je suis parfaitement capable de coacher, qu’il me reste un an ou que je sois prolongé. Cela ne fait aucune différence. Mais je m’attends à être ici.”

On sait que certains coachs ne sont pas vraiment fans à l’idée d’entrainer avec une seule année sur le contrat, que ce soit par volonté de construire sur du long terme et surtout ne pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Pour Steve Kerr, l’histoire est un peu différente car il fait quand même partie des meubles à San Francisco. Le GM Mike Dunleavy Jr. a déjà expliqué qu’il comptait garder son coach et le plus important dans l’interview de Kerr est sans doute cette volonté de continuer l’aventure. Après le départ de Bob Myers (l’ancien GM) à la dernière intersaison, il serait difficile pour les Warriors de perdre leur entraineur, l’un des éléments majeurs des titres remportés sur la dernière décennie.

Source texte : The Athletic