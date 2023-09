Si les Warriors ont réglé le dossier Draymond Green cet été avec la signature d’un nouveau deal de 100 millions de dollars sur quatre ans, un autre pilier de la dynastie arrive bientôt en fin de contrat : Klay Thompson. La franchise de Golden State et le sniper semblent vouloir continuer l’aventure ensemble, mais pour l’instant il n’y a pas vraiment d’avancée au niveau des négociations.

Une saison. Voilà ce qu’il reste sur le contrat actuel de Klay Thompson avant que ce dernier ne devienne agent libre en 2024. La question de la prolongation s’impose donc tout naturellement, sachant qu’on parle de l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire et l’un des visages du succès de Golden State au cours de la dernière décennie.

Anthony Slater, qui couvre les Warriors pour The Athletic, vient de nous apporter une update sur l’état des négociations entre la franchise californienne et Thompson. Spoiler : elles ne sont pas bien avancées.

“Aucune proposition officielle ou contreproposition n’a été faite de part et d’autre. Aucun chiffre exact sur le salaire n’a été mentionné. Il n’y a pas de rush ni d’un côté ni de l’autre, et il n’y a aucune deadline.” – Anthony Slater

Dit comme ça, ça peut faire transpirer les fans des Warriors. Mais la vérité aujourd’hui, c’est que personne dans l’univers de Golden State n’imagine un scénario dans lequel Klay ne continue pas sa carrière à San Francisco.

Ce qui rend les négociations un peu compliquées, ce n’est pas qu’un des deux camps envisage de couper les ponts. C’est plutôt la conjoncture récemment imposée par la NBA à travers le nouveau CBA, qui pénalise fortement les équipes très dépensières comme les Warriors. D’après Anthony Slater, Golden State veut absolument passer sous le second apron de la luxury tax, mis en place pour pénaliser durement les franchises trop gourmandes financièrement. Alors forcément, cela demande quelques ajustements avant de pouvoir proposer un contrat pouvant convenir à Klay Thompson.

Certains de ces ajustements ont déjà été réalisés, avec notamment le transfert de Jordan Poole (128 millions de dollars sur quatre ans) en échange de Chris Paul. Selon les calculs de The Athletic, cela pourrait permettre aux Warriors de proposer un salaire à la hauteur (voire supérieur selon le pourcentage d’augmentation du salary cap) de celui que possède Thompson actuellement, à savoir 43 millions de dollars à l’année.

On peut débattre sur le fait que Klay mérite ou non un tel montant, surtout quand on sait que Draymond Green s’est “contenté” d’une prolongation de 25 millions à l’année sur son nouveau deal. Thompson sort d’une saison solide (22 points de moyenne à plus de 41% à 3-points) mais il a déjà 33 ans, et on n’a pas oublié ses deux grosses blessures au genou et au tendon d’Achille ces dernières années. Moins dominant défensivement que dans son prime, le Splash Bro devra probablement baisser un peu la barre pour trouver un accord avec les Warriors.

L’avenir nous dira comment ce dossier va évoluer mais plus on avance, plus il y aura évidemment de discussions autour de ce nouveau deal. Discussions qui devraient déboucher – à notre humble avis – sur la signature d’une prolongation de contrat, que ce soit avant, pendant, ou après la saison 2023-24.

