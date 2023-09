Alors que le transfert de Damian Lillard peine toujours à se matérialiser, une équipe semble prendre de plus en plus de place dans le dossier : les Toronto Raptors, qui se retrouvent dans pas mal de rumeurs ces derniers jours. Mais les Dinos représentent-ils vraiment un candidat sérieux pour récupérer Dame ? Où servent-ils uniquement pour gagner du terrain dans les négociations entre Portland et Miami ? Essayons d’y voir clair.

On sait que le boss des Raptors Masai Ujiri aime tenter de gros paris. Rappelez-vous l’été 2018, quand il a choisi de transférer DeMar DeRozan pour une saison de Kawhi Leonard, saison qui s’est terminée par un titre NBA. Ujiri peut-il refaire le coup avec Damian Lillard cinq ans plus tard ?

Si les deux situations sont différentes sur de nombreux points, impossible de ne pas imaginer au moins une seule seconde Masai prendre tout le monde de court pour acquérir les services de Dame. Et d’après Michael Grange de Sportsnet, c’est un scénario qui est vraiment du domaine du possible.

The Toronto Raptors are very much in the mix for Damian Lillard, writes @michaelgrange. But will it actually happen? He breaks down the chances. https://t.co/uFJDYQAkv3

— Sportsnet (@Sportsnet) September 25, 2023

L’insider indique que les Raptors sont clairement dans la course pour récupérer Damian Lillard. Des progrès auraient même été réalisés entre Toronto et Portland dans les dernières négociations. Grange ajoute que les Dinos sont confiants sur leur capacité à prendre le dessus sur le Miami Heat (la destination favorite de Lillard) et d’autres candidats potentiels comme les Brooklyn Nets.

Cette update confirme ce qu’on a pu entendre récemment de la part de Marc Stein, qui a indiqué qu’un certain nombre de franchises NBA considèrent désormais les Raptors comme un candidat sérieux à surveiller dans le dossier Dame. Cette update contredit également certaines news provenant directement de Miami, disant que l’intérêt des Dinos représente surtout un écran de fumée pour faire monter les enchères entre les Blazers et le Heat.

The Toronto Raptors are confident they could outbid the Miami Heat and Brooklyn Nets for Damian Lillard, per @michaelgrange

“By all accounts, the Raptors seem at least reasonably confident they can maneuver their way to the front of the line, past the Miami Heat — Lillard’s… pic.twitter.com/sCyb18jvXJ

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 25, 2023

Ce n’est jamais facile de distinguer le vrai du faux dans ce genre de situation. Mais si l’intérêt des Raptors est réel, ce qui semble être le cas, ils possèdent une potentielle contrepartie qui a de quoi intéresser beaucoup plus les Blazers que celle du Heat.

Toronto peut par exemple proposer un package autour d’O.G. Anunoby, le genre de jeune joueur (25 ans) au potentiel All-Star qui peut attirer Portland au vu des besoins à l’aile. Vous ajoutez à ça du capital draft avec plusieurs choix de premier tour, quelques pick swaps, et ça donne une vraie base pour un transfert. On laisse volontairement de côté Pascal Siakam et Scottie Barnes, le premier n’intéressant pas Portland (Siakam ne veut de toute façon pas aller aux Blazers, et entre dans sa dernière année de contrat) et le second étant quasiment intouchable dans les négociations.

Si l’affaire se conclut et que Damian Lillard finit au Canada, ça risque néanmoins de faire quelques étincelles. Des rumeurs venant de South Beach laissent entendre que Dame fera particulièrement la gueule, ce qui représente forcément un risque pour Masai Ujiri. Mais prendre des risques, on sait depuis 2018 ce n’est pas ça qui effraie Masai…

___________

Sources texte : Sportsnet.ca / The Athletic / Marc Stein (via NBC Sports) / Five on the Floor podcast