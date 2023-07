Alors que le transfert attendu de Damian Lillard est toujours au point mort, la NBA a décidé de mettre son nez dans le dossier. Comment ? En mettant en garde le camp du joueur, qui a fait savoir à plusieurs reprises – notamment à travers l’agent Aaron Goodwin – que Lillard ne voulait jouer qu’à Miami. On fait le point.

Hier, l’ensemble des 30 équipes NBA ont reçu un mémo de la part de la Ligue. Dans celui-ci, obtenu par The Athletic et ESPN, le commissionnaire Adam Silver a fait passer le message suivant aux différentes franchises : “N’importe quel joueur, ou agent, qui fait des commentaires publics ou privés indiquant que le joueur n’assumera pas pleinement les responsabilités stipulées par son contrat, en cas de transfert, sera sujet à des sanctions”.

The NBA has warned players, agents, and teams about potential discipline for expressing a desire to play for a specific team. 👀 pic.twitter.com/LjJdGwk9D7

Vous l’avez compris, ce message est à mettre directement en lien avec le dossier Damian Lillard. Pour rappel, Dame a demandé son transfert des Blazers il y a un mois et a fait comprendre qu’il voulait jouer au Miami Heat et uniquement au Miami Heat. Son agent, Aaron Goodwin, aurait même mis en garde toutes les autres franchises en leur faisant savoir qu’elles récupéreront “un joueur mécontent” si Lillard atterrit ailleurs qu’à Miami.

Le lien est tellement évident que la NBA n’a pas hésité à citer publiquement Damian Lillard et son agent Aaron Goodwin dans le mémo. En fait, la Ligue a ouvertement mis en garde le camp Lillard, tout en essayant de rassurer les franchises potentiellement intéressées par ses services mais refroidies par sa position actuelle.

“Nous avons eu un entretien avec Goodwin et Lillard, et nous avons échangé avec certaines franchises qui étaient en contact avec Goodwin. Goodwin a démenti le fait qu’il aurait indiqué aux autres franchises (que Miami) que Lillard ne jouera pas pour elles. Goodwin et Lillard nous ont assuré que Lillard assumera complètement les responsabilités stipulées par son contrat dans n’importe quel scénario de trade. Les équipes en question ont décrit leurs discussions avec Goodwin et elles correspondent globalement, mais pas entièrement, aux déclarations de Goodwin. Nous avons rappelé à Goodwin et Lillard que n’importe quels commentaires réalisés à l’avenir, en privé aux équipes ou publics, suggérant que Lillard n’assumera pas les responsabilités stipulés dans son contrat en cas de transfert, seront suivis de sanctions de la part de la NBA envers Lillard.”

Alors que les demandes de transfert n’ont pas arrêté de se succéder ces dernières années et que les superstars ont gagné de plus en plus de pouvoir dans l’ère du player empowerment, la NBA a finalement décidé de bouger le petit doigt, elle qui n’apprécie pas les méthodes du camp Dame pour forcer son arrivée dans une franchise spécifique alors qu’il possède encore quatre ans de contrat. D’après Bobby Marks d’ESPN, qui se base sur le nouveau CBA, les sanctions en question pourraient se traduire par une amende allant jusqu’à 150 000 dollars et/ou une suspension.

Ironiquement, c’est sur Lillard que ça tombe, lui qui a longtemps été fidèle à la même franchise alors que d’autres stars ont enchaîné les demandes de trade par le passé (coucou James Harden), certains allant jusqu’à faire grève alors qu’ils étaient sous contrat (coucou Ben Simmons). Alors pourquoi la Ligue se réveille-t-elle seulement maintenant ? Sans doute parce qu’elle estime que les méthodes du camp Lillard faussent un peu trop le marché des transferts et mettent les Blazers dans une mauvaise posture, eux qui veulent obtenir la meilleure contrepartie possible en échange de leur superstar (et pas celle de Miami).

The NBA informed Damian Lillard and his agent that any future comments about Dame only wanting to play for the Heat would "potentially subject him to discipline," per @ShamsCharania pic.twitter.com/5CLIrAj2fq

La question qu’on se pose à présent, c’est de savoir si cette intervention surprise de la NBA aura un impact direct sur le dossier Damian Lillard. Le joueur va-t-il se montrer plus ouvert et envisager d’autres destinations que Miami pour son transfert ? Est-ce que cela poussera d’autres franchises à être plus agressifs sur le dossier Lillard ?

L’avenir répondra à ces questions. Mais une chose est sûre : plus ça avance, plus ce dossier devient tendax…

