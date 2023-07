Bientôt les retrouvailles entre Goran Dragic et le Heat ?

Alors que tout Miami continue d’attendre avec impatience le transfert de Damian Lillard au Heat, la franchise floridienne travaille également sur d’autres dossiers cet été. Parmi eux, celui de Goran Dragic, qui pourrait revenir à la casa après plusieurs belles saisons du côté de South Beach.

Et si on assistait à une dernière danse de Goran Dragic à Miami ? Visiblement, c’est un scénario qui est du domaine du possible si l’on en croit Barry Jackson du Miami Herald.

Selon cette source, le meneur slovène de 37 ans aurait eu des discussions avec les dirigeants du Heat concernant de potentielles retrouvailles. Pour rappel, Dragic est agent libre après avoir terminé la saison chez les Milwaukee Bucks, éliminés par… Miami au premier tour des Playoffs.

Report: Miami Heat have been communicating with Goran Dragic https://t.co/yppHIdw9Ak

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 28, 2023

Il y a quelques semaines, le Dragon avait déjà montré son intérêt pour revenir au Heat. Dragic possède toujours une maison à Miami où il passe du temps avec sa famille durant l’été. Et il garde d’excellents souvenirs de son passage en Floride, lui qui est apprécié pour sa contribution au Heat entre 2015 et 2021.

C’est à Miami qu’il a connu certaines de ses meilleures saisons en carrière, notamment en 2016-17 avec des stats de 20 points et 6 passes par match, et puis l’année suivante où il a joué son seul et unique All-Star Game NBA. Dragic a également participé à quatre campagnes de Playoffs avec le Heat, celle de 2020 étant la plus mémorable avec une qualification pour les Finales NBA, Finales que Dragic n’a malheureusement pas pu jouer à fond (4 matchs ratés) à cause d’une vilaine blessure au pied.

People forget Goran Dragic was the Heat’s leading scorer in the bubble until he got hurt in the Finals

pic.twitter.com/onM6BIow9A

— Mink Flow (@currypistonn) July 18, 2023

Transféré à Toronto en 2021 pour permettre l’arrivée de Kyle Lowry à Miami, Goran Dragic est depuis passé par Brooklyn, Chicago et Milwaukee. Le Slovène, qui a décidé de faire l’impasse sur le Mondial de cet été, pense qu’il peut encore apporter des choses à une équipe ambitieuse comme le Heat, mais il devra se montrer patient car la franchise floridienne ne devrait pas prendre une décision tout de suite, elle qui est logiquement focalisée sur le dossier Damian Lillard.

Source texte : Miami Herald