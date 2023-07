Il avait annoncé que cette saison NBA serait sa dernière et Udonis Haslem est allé au bout des choses en annonçant officiellement son retrait des parquets ce soir. C’est la fin d’une époque pour le Heat, qui voit son capitaine ranger les baskets pour de bon.

Il n’y a aucune surprise dans l’annonce d’Udonis Haslem puisque le joueur avait expliqué que même un titre NBA ne le ferait pas changer d’avis. Celui qui était connu comme “Mr 305” à Miami voulait ses 20 saisons NBA pour tenir sa promesse à son père et il a réussi. Il s’est même offert une grosse dernière à la maison en scorant 24 points en… 25 minutes ! Pas mal pour un joueur qui ne voyait quasiment jamais le parquet ces dernières années. Il est à présent temps pour Haslem d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Pour l’occasion, le vétéran a posté un long message sur les réseaux sociaux pour remercier les fans du Heat et ses coéquipiers.

Udonis Haslem officially announces retirement after 20 years with the Heat 🔥🙏 pic.twitter.com/1j4SQOel8n

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 28, 2023

“20 ans… il est impossible de mettre des mots sur ce que ces 20 dernières années ont signifié, mais vous me connaissez. Je vais certainement essayer…

Je me considère extrêmement chanceux de pouvoir quitter ce sport sans aucun regret. Les championnats, les accolades, la fraternité, c’est difficile de ne pas être en paix.

De non-drafté à un triple champion, All-Rookie 2nd Team, Coéquipier de l’année, le joueur le plus âgé à jouer dans un match de finale de la NBA, le meilleur rebondeur de l’histoire du Miami Heat et le joueur ayant eu la plus longue durée de service, la liste est longue…

Un grand merci à mes coéquipiers et à ma famille qui est restée à mes côtés pendant tout ce temps… Bien que ce voyage ait connu des hauts et des bas, je suis vraiment reconnaissant et je ne me plains pas du tout… Jusqu’à laisser de l’argent sur la table pour rester dans ma ville ! C’est grâce à vous, Miami, que tout cela en vaut la peine !

Je serai toujours là mais il est temps pour le père de famille et l’homme d’affaires de se mettre au travail…

#40, à bientôt dans les tribunes. D’ici là, OG out”