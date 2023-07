Thanasis Antetokounmpo prolonge aux Bucks

Thanasis Antetokounmpo ne quittera pas son frère Giannis cette année. En fin de contrat, l’ailier a prolongé aux Bucks.

Arrivé aux Bucks en 2019, Thanasis Antetokounmpo prolonge donc l’aventure dans le Wisconsin. Limité à un rôle de bout de banc (37 matchs disputés la saison dernière, moins de 6 minutes par match sur le parquet en moyenne), le Grec semble visiblement apprécier sa place chez les champions NBA 2021. Selon Shams Charania de The Athletic, il a prolongé ce soir son contrat avec la franchise. Aucun détail n’est donné par l’insider mais on peut miser sur le fait qu’il s’agit d’un deal au minimum, probablement sur un an.

Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2023

Shams nous précise également que le joueur avait plusieurs offres sur la table, dont une des Knicks. Il aura finalement choisi de rester avec les Bucks plutôt que d’aller à Big Apple. Vu le rôle très limité du joueur, on se doute que la franchise a aussi pris soin de prolonger Thanasis pour faire plaisir à son frère Giannis, la superstar de l’équipe. Thanasis Antetokounmpo complète ainsi le roster des Bucks, qui compte désormais quinze contrats pour la saison prochaine. Le frangin du Greek Freak va faire un aller-retour express du côté des States avant de repartir avec la sélection grecque. Il a été retenu dans la liste élargie qui doit disputer le Mondial 2023 au Japon et aux Philippines.

Milwaukee Bucks 2023/24:

Guards: Holiday, Andre Jackson, Wigginton*, Allen, Connaughton, Beasley, AJ Green

Forwards: Middleton, Crowder, Beauchamp, Moore*, Livingston, Thanasis and Giannis, Portis

Centers: Lopez and Lopez

* Two-Way contracts https://t.co/tGdpox83i5

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) July 28, 2023

Source texte : The Athletic