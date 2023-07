Invité du podcast “All the smoke” de Matt Barnes et Stephen Jackson, Tyronn Lue a relancé le débat sur l’équipe la plus forte de tous les temps. Selon l’entraineur des.. Clippers, ce sont les Lakers 2001 qui méritent d’être numéro un all-time.

Quand il s’agit de parler du débat du GOAT, les conversations sont vite tendues. Les pro-Jordan, les pro-LeBron, les pro-untel. Bref, parfait pour lancer un apéro. Mais quand on parle de la meilleure équipe all-time, ça n’en est pas moins facile. Les Celtics des années 60, les Lakers des années 80, les Bulls de Jordan dans les 90’s, les Spurs ou encore les Warriors avec Kevin Durant et Stephen Curry. Pour en citer quelques-unes. Qui est la meilleure ? Chacun se fait son opinion mais selon Tyronn Lue, ce sont les Lakers du début des années 2000 qui sortent du lot. La promotion 2001 pour être exacte. Des propos issus du podcast “All the Smoke”.

Matt Barnes : “L’équipe de 2001 est l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure de tous les temps ?” Tyronn Lue : “De tous les temps, oui, c’est sûr. Personne ne pouvait battre cette équipe”

Et hop, un nouveau prétendant pour la couronne des équipes NBA. Il faut dire que les Lakers 2001 étaient un sacré morceau. Non seulement leurs adversaires devaient se coltiner le prime de la paire Shaquille O’Neal – Kobe Bryant, coaché par Phil Jackson, mais le reste de l’équipe était aussi particulièrement solide. Quelques noms : Derek Fisher, Robert Horry, Horace Grant, Ron Harper, Rick Fox, Brian Show mais aussi… Tyronn Lue.

Car oui, Tyronn Lue faisait bien partie de ces Lakers 2001 et personne n’a oublié le crossover qu’il a mangé en Finales NBA face à Allen Iverson. Il est donc plutôt bien placé pour parler de ses anciens potes. Les Lakers 2001 peuvent se targuer d’avoir le second meilleur bilan all-time en Playoffs avec 15 victoires pour une seule défaite lors de la postseason. (les Warriors de KD et Curry ont réussi à avoir un 16-1 mais il ne fallait que trois matchs au premier tour en 2001 ce qui fausse un peu la comparaison) Ils font aussi partie des trois seules équipes à avoir remporté un Three-Peat (trois titres de champion de suite) avec les Bulls de Jordan et les Celtics de Bill Russell.

Le débat est ouvert, même si on n’aura jamais de réponse exacte à offrir. Impossible de comparer deux équipes qui n’ont pas joué à la même époque et parfois même avec des règles différentes voire une opposition d’un niveau différent. Chacun se fera son avis !

