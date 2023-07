Jeanie Buss, propriétaire des Los Angeles Lakers, a confirmé que sa franchise retirera le maillot de LeBron James lorsque celui-ci arrêtera sa carrière. Plutôt le 6, le 23 ou les deux ?

Combien de salles NBA auront un maillot de LeBron James accroché au plafond lorsque celui-ci prendra sa retraite ? Du côté des Cavs, on n’est pas vraiment inquiet vu la legacy qu’il a laissé dans l’Ohio. À Miami également, le double titre remporté dans les années Heatles devrait assurer au King un maillot retiré. Restaient donc les Lakers et visiblement c’est également acté selon Jeanie Buss. La propriétaire des Purple and Gold a confié à Mark Medina de SportsKeeda que LeBron James est déjà assuré d’avoir son maillot retiré aux Lakers.

“La norme pour que votre maillot soit retiré en tant que Laker, c’est d’être intronisé au Hall-of-Fame. Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que LeBron entrera au Hall of Fame. “Lorsqu’il le fera, nous retirerons son maillot. Cela ne fait aucun doute.”

Dans la discussion du GOAT – le meilleur joueur de tous les temps pour faire simple -, LeBron James entrera au Panthéon de Springfield sans le moindre problème. Ce qui facilite grandement les choses pour les plans des Lakers.

La question intéressante pour LBJ est de savoir quel numéro retirer. Le joueur a porté le 23 et le 6 pendant plusieurs saisons dans la Cité des Anges. Sur les 5 saisons disputées avec les Lakers, il en a joué trois avec le 23 et deux avec le 6. C’est notamment avec le 23 qu’il a levé le Larry O’Brien dans la bulle d’Orlando en 2020. D’un autre côté, c’est avec le 6 qu’il est devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Alors, plutôt 23 ou 6 ? Et pourquoi pas les deux ? Du côté des Lakers, c’est pas une nouveauté puisque les numéros 8 et 24 du regretté Kobe Bryant sont au plafond de la Crypto.com Arena. Vu le statut de LeBron James et ses accomplissements, on pourrait imaginer que la franchise décide de renouveler l’expérience. Du côté de Jeanie Buss, on n’ouvre pas la porte mais on ne la ferme pas non plus.

“C’est une discussion qu’on aura plus tard.”

Source texte : SportsKeeda