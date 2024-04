Dans l’histoire de la NBA, jamais une équipe n’avait terminé un match avec aucun lancer-franc tenté… jusqu’à cette nuit. Les Celtics ne sont pas allés une seule fois sur la ligne lors de leur match à Milwaukee.

0/0 aux lancers-francs. La stat est dingue, mais elle est bien réelle.

En 48 minutes de jeu, Boston n’a pas réussi à provoquer une seule faute des Bucks sur une tentative de tir. Milwaukee n’a d’ailleurs fini qu’avec quatre fautes au total, là encore un record NBA. Le précédent record pour le plus faible nombre de lancers-francs tentés par une équipe dans un match NBA était de 1 (les Hawks en 2018 et les Grizzlies en 2014). Sachant que les Bucks n’ont eux tenté que deux lancers dans cette même rencontre face à Boston, on est tout simplement sur le match NBA totalisant le moins de LF dans l’histoire de la Ligue (2 donc).

Bucks: 1/2 FTs

Celtics: 0/0 FTs

The first time in NBA history a team went an entire game without attempting a free throw 🤯 pic.twitter.com/rdmcLZ1ysc

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 10, 2024

Comment expliquer ça ? Est-ce que les arbitres ont avalé leur sifflet ? Est-ce que les Celtics ont manqué d’agressivité vers le cercle ? Est-ce lié au grand nombre de tirs à 3-points tentés (88 dans ce match) ? C’est un peu une combinaison de tout ça.

Il est évident que depuis le All-Star Break, les arbitres sifflent beaucoup moins les contacts et laissent ainsi plus de place à l’impact physique afin de rééquilibrer un peu le rapport de force entre l’attaque et la défense. Le nombre moyen de lancers-francs tentés en NBA (21,8 cette année) est au plus bas depuis 2018, avec notamment une baisse sensible ces dernières semaines (de 23 à 20).

“Peut-être qu’ils veulent nous préparer pour les Playoffs. Les arbitres laissent passer beaucoup de choses.” – Jayson Tatum, après le match (via ESPN)

Maintenant, il faut savoir que les Celtics sont aussi l’équipe qui tente le plus de tirs à 3-points dans toute la NBA cette saison (42,5 en moyenne). Quand vous prenez 52 de vos 93 tirs derrière l’arc comme cette nuit à Milwaukee, forcément les chances d’aller sur la ligne sont réduites. Malgré sa saison magnifique à tous les niveaux, Boston a parfois tendance à trop se reposer sur son tir extérieur plutôt que de profiter des boulevards qui s’ouvrent vers la raquette. Au niveau des lancers tentés cette saison, les Celtics ne sont que 24e de la NBA (20,6 par match).