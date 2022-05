Battus sur le fil lors du Game 3, les Celtics revenaient à Milwaukee avec le couteau entre les dents. Après un combat de tous les instants, la bande d’Ime Udoka arrache le Game 4 (116-108) et récupère par la même occasion l’avantage du terrain !

Pour les stats maison, c’est par ici qu’il faut cliquer.

L’issue du dernier match s’est jouée à une petite seconde, impossible donc d’être surpris à l’idée d’avoir une grosse bataille entre deux équipes hyper solides défensivement et qui ne lâchent rien. Le début de match annonce la couleur avec une guerre des tranchées et deux attaques mises à rude épreuve. À ce petit jeu, c’est bien Milwaukee qui s’en sort le mieux. Défense irrespirable, meilleure circulation de balle, les Bucks prennent le commandement des opérations alors que Boston balbutie son basket et force Ime Udoka à rappeler tout le monde pour une petite discussion. Réaction immédiate des leprechauns, portés par un Al Horford en mode fontaine de jouvence. Impeccable en défense et adroit de loin, le vétéran fait BEAUCOUP de bien aux verts. Les Celtics reviennent dans le match, s’offrent même un court lead et Milwaukee n’a qu’une pointure de KD d’avance au break. (48-47)

C’est l’heure des speachs des coachs et celui de Mike Budenholzer a visiblement inspiré Giannis Antetokounmpo. Bien pris par la défense de Boston dans le premier acte, le Greek Freak revient remonté à bloc et il marche sur la défense de Beantown. Ça score sur toutes les pénétrations, quand ça marque pas ça récupère la faute et le Grec offre même un poster XXL à Horford. On remerciera les arbitres au passage pour la faute technique, à croire qu’il est désormais interdit de regarder un adversaire.

Le Grec est ultra-dominant mais il est sans doute un peu seul et Milwaukee n’arrive pas à créer un vrai gap avec Boston. Jaylen Brown a beau être en difficulté avec les fautes, Jayson Tatum a beau se la jouer Harrison Barnes, les Celtics sont dans le secteur avec un match de trainard. Rien n’est joué au moment d’attaquer le money time. Un dernier quart-temps qui va sourire aux amis du trèfle. Comment ne pas parler d’Al Horford encore ? Injouable des deux côtés du terrain, l’intérieur de 35 ans (petit détail qui a son importance) nous sort une masterclass (30 points, 8 rebonds, 11/14 au tir et 5/7 de loin). Est-ce que Tim Duncan a enfilé un maillot 42 ? Pas la même tête mais Al avait les épaules bien larges pour porter tout Boston à bout de bras. L’ancien des Hawks s’est même permis une vengeance personnelle contre le Greek Freak. Et ouais, il avait pas oublié le poster précédent.

MON DIEU AL HORFORD !!! pic.twitter.com/4UQqRJJKt7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2022

Tu vois l’ancien de l’équipe qui donne tout, impossible de ne pas vouloir suivre le lead et c’est tout Boston qui profite de cette énergie insufflée par Horford. Jayson Tatum à côté de la plaque pendant une grosse partie du match se remet à jouer en superstar, Derrick White défend dur derrière, Marcus Smart s’arrache pour planter au poste malgré le contact, Boston sort le raz de marée et Milwaukee se noie littéralement dedans. Giannis a beau s’arracher, aidé par un Brook Lopez qui se réveille un peu tard, les hommes d’Ime Udoka ont la main sur le match et ils ne l’ôteront pas. Victoire majuscule pour les joueurs du Massachussetts avant de retrouver le TD Garden pour le Game 5, avec un plein de confiance et l’avantage du terrain de retour dans le poche arrière.

Boston a longtemps attendu son heure mais les Celtics ont sorti un money time extraordinaire pour retourner les Bucks et s’offrir un Game 4 qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Nouveau tournant dans cette série, rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour un Game 5 IM-MAN-QUABLE.