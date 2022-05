Déterminant dans la victoire des Celtics à Milwaukee, Al Horford a step-up au meilleur des moments pour Boston. Son équipe était dos au mur et le vétéran a été tout simplement magistral pour retourner la situation.

Quelqu’un qui verra 116-108 en allumant son PC au matin se dira sans doute que Boston a plutôt bien géré sa barque toute la soirée et que la victoire s’est dessinée tranquillement. Pas du tout. Cette rencontre, c’est bien Milwaukee qui en avait les commandes, bien aidé par un Giannis Antetokounmpo en mission (34 points, 18 rebonds, 14/32 au tir). Au moment d’attaquer le money time, c’est bien le Wisconsin qui compte sept longueurs d’avance et rien ne dit que Boston a les armes pour se sauver. Jaylen Brown gêné par les fautes, Jayson Tatum dans le dur, il faut un héros pour assurer la remontada. Ce messie, c’est Al Horford. Déjà impérial en début de match pour faire revenir Boston après une entame compliquée, l’intérieur de 35 ans va enfiler sa plus belle cape et jouer à superman. Le moment clé du match ne fait pas le moindre doute, c’est ce giga dunk sur la bouille de Giannis Antetokounmpo en début de money time. En voilà un qui peut se retrouver numéro un du Top 10 du matin.

MON DIEU AL HORFORD !!! pic.twitter.com/4UQqRJJKt7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2022

Déjà bien chaud, Horford va encore monter en température pour mener Boston à la victoire. Bombe du parking, hook avec le and one, bonne défense sur Giannis, le vétéran est tout simplement partout et il s’offre même un career high en Playoffs avec 30 points (11/14 au tir dont 5/7 de loin), sans oublier ses 8 gobages. On retient surtout cette rage qu’il a su transmettre à ses coéquipiers et qui a conduit à ce revirement dans le money time. Les Celtics étaient à la traîne, trop irréguliers mais, dans le sillage de Horford, ils vont mettre le couteau entre les dents pour fermer la boutique. Plus que la performance, plus que les highlights et les actions importantes des deux côtés du terrain, c’est le moment choisi par Horford qui est incroyable. Boston ne peut pas se permettre de perdre ce match. Ils ne peuvent pas revenir dans le Massachussetts à 1-3. Remporter trois matchs de suite face au champion en titre et Giannis Antetokounmpo ? Et puis quoi encore. Non, il fallait gagner cette rencontre aussi difficile soit-elle et Al Horford est clairement l’homme du match et celui sur lequel Ime Udoka a pu s’appuyer toute la soirée. Incroyable histoire que ce joueur revenu sur la pointe des pieds l’été dernier à Boston (contre Kemba Walker) après plusieurs mois au placard dans la nurserie du Thunder. Le voilà sous les projecteurs et en course pour une place en Finale de Conférence, voire plus si affinités, et c’est amplement mérité.

Al Horford a joué au franchise player pour renverser les Bucks au Fiserv Forum ! Le chouchou du TD Garden a tout donné et les copains ont suivi pour arracher un Game 4 indispensable pour Boston. Si l’intérieur conserve ce niveau, les Celtics peuvent croire en des lendemains qui chantent.