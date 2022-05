Il y a des performances de temps à autre qui sont peu visibles lorsque l’on s’attache uniquement aux chiffres mais qui sont tout bonnement exceptionnelles quand on regarde la réalité du terrain. Al Horford a été de la seconde catégorie cette nuit, se révélant écœurant pour toute l’équipe du Heat défensivement. Rigoureux, appliqué, le vétéran a une nouvelle fois prouvé toute son importance dans ce groupe des Celtics.

Il a 35 ans, mais là il y a un ‘blème. On demande analyse ADN, tout ce que vous voulez car on suspecte le gars de tricher. Impossible qu’il ait plus de 25 piges au regard des matchs proposés par Al Horford. D’un rôle majeur au sein du groupe d’Ime Udoka, sa partie de ce soir a encore été d’un niveau plus que sérieux. On ne parle pas d’un match qui va faire sauter les fans d’attaque sur leur canapé, mais d’une prestation qui ravira en revanche tous les adeptes du basket vrai, celui qui se joue des deux côtés du terrain et qui fait gagner une équipe. Allez assez bavassé, voici la ligne du bonhomme : cinq points, treize rebonds, trois passes et quatre contres… Toujours dans les bons coups et au bon endroit, ce joueur a enchaîné les momentum plays jusqu’à recevoir l’ovation du public du TD Garden. Le Heat était certes d’une maladresse historique, mais c’est en partie grâce au protecteur d’arceau en chef du soir, Marcus Smart étant absent à cause d’une cheville douloureuse. Interrogé à la fin du match, Jayson Tatum n’a d’ailleurs pas fait dans la demi-mesure au moment d’encenser son papy favori au micro d’ESPN.

« C’est notre leader, son impact se ressent sur et en dehors du terrain. Ce qu’il a fait aujourd’hui… et pendant toutes ces séries de Playoffs, défensivement, il est incroyable. C’est un excellent coéquipier et un modèle pour nous. » – Jayson Tatum

On parlait un peu plus haut de rigueur, c’est bien l’adjectif qui caractérise aujourd’hui le mieux Al Horford. Oui, c’est un grand joueur de basket, mais non, il n’y pas que de l’inné dans les performances que réalise le vet’ de Boston. À 35 ans, il devient de plus en plus compliqué de garder la forme. Le corps n’intègre plus aussi facilement les choses, met plus de temps à éliminer les calories… Vous l’aurez compris, la clé pour rester tranchant au meilleur niveau NBA est de s’imposer une routine de vie très stricte, loin des gros gueuletons qu’on a l’habitude de s’envoyer après une victoire le dimanche aprèm’. LeBron James est le meilleur exemple qu’on puisse citer en matière de longévité dans la Grande Ligue et même si on n’est pas là pour envoyer des comparaisons blasphématoires, l’ami Al cause pas mal dans la discussion des meilleurs anciens en NBA aujourd’hui. Pas de secret, rester dominant malgré l’âge passe par le travail, et ça Al Horford l’a parfaitement intégré pour le plus grand bonheur des Celtics.

Ligne statistique qui n’attire pas l’œil, mais ligne statistique de patron. Al Horford a envoyé un pur match de basket, et les Celtics remportent la quatrième manche de la série en partie grâce à son efficacité défensive. Le travail paie toujours, et si vous n’y croyez pas, tapez juste Al Horford sur YouTube.