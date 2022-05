Particulièrement dans le dur lors de la défaite du Game 3 à Boston, Jayson Tatum était attendu au tournant pour la quatrième manche de lundi. Et comme souvent dans ces Playoffs 2022, JT a mené la révolte des Celtics en sortant notamment une première mi-temps calibre MVP.

Quand vous arrivez à la salle avec un t-shirt de MJ et un pantalon rendant hommage à Kobe et Jordan, vaut mieux assumer derrière. Encore plus après avoir sorti une performance à seulement 10 points à 3/14 au tir et 6 turnovers lors du match précédent. Et c’est exactement ce que Jayson Tatum a fait. Dans l’obligation de l’emporter cette nuit pour éviter de se retrouver dans une situation impossible, les Celtics ont pu compter sur la greatness de leur numéro 0, bien décidé à remettre les pendules à l’heure : 31 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres à 8/16 au tir et 14/16 aux lancers-francs, voilà qui ressemble déjà beaucoup plus à une performance tamponnée et signée JT. La star des C’s a surtout fait des dégâts en première mi-temps, quand il fallait donner le ton et prendre le Heat à la gorge d’entrée. 24 de ses 31 pions ont été marqués lors des 24 premières minutes du match (dont 12 dans le premier quart, soit un de plus que… toute l’équipe de Miami), tout comme 12 de ses 14 lancers. Son agressivité, son scoring mais aussi son playmaking ont été au cœur de la domination de Boston en première période, les Celtics rejoignant les vestiaires avec 24 points d’avance à la pause. Il n’a ensuite pas eu besoin de forcer son talent, même si ça ne l’a pas empêché de lâcher une merveille de shoot avec la planche suite à un joli spin move, juste histoire de rappeler à tout le monde qu’il est l’un des joueurs les plus kiffants à regarder jouer dans la NBA actuelle.

Cette nouvelle grosse performance de Jayson Tatum vient s’ajouter à celles déjà réalisées sur cette campagne de Playoffs 2022 quand Boston avait véritablement besoin d’une victoire. Voilà les chiffres du bonhomme lors des matchs ayant suivi une défaite :

Game 2 contre Milwaukee : 29 points, 8 rebonds, 3 passes, 10/20 au tir

Game 4 contre Milwaukee : 30 points, 13 rebonds, 5 passes, 11/24 au tir

Game 6 contre Milwaukee : 46 points, 9 rebonds, 4 passes, 17/32 au tir (7/15 à 3-points)

Game 2 contre Miami : 27 points, 5 rebonds, 5 passes, 8/13 au tir

Game 4 contre Miami : 31 points, 8 rebonds, 5 passes, 8/16 au tir (14/16 aux lancers-francs)

On peut encore pointer du doigt l’irrégularité du bonhomme, mais il faut bien avouer qu’il répond présent quand il faut. Et il symbolise aujourd’hui cette résilience des Celtics, qui ont remporté cinq victoires en cinq matchs après un revers dans ces Playoffs. Lorsque JT joue comme ça et que les Verts évitent de perdre 300 ballons dans un seul et même match (seulement 9 turnovers cette nuit, dont 3 pour Tatum), y’a pas grand-chose à faire pour l’adversaire. Signe positif également, Jayson n’a pas semblé perturbé par son épaule après son bobo du Game 3, et surtout il n’a pas hésité à agresser une défense de Miami sans réponse face au talent du phénomène. De bon augure pour la suite.

On attendait une réponse de Jayson Tatum, on a eu une réponse de Jayson Tatum. Comme à son habitude, la superstar des Celtics a lâché une grosse perf quand son équipe en avait le plus besoin, lui qui avait clairement des choses à se faire pardonner. À confirmer désormais dès le cinquième match de mercredi soir, pour prendre enfin les commandes de la série.