Annoncé forfait environ une heure avant le match de cette nuit, Marcus Smart a été contraint de regarder ses copains depuis le banc, la faute à son gros bobo à la cheville subi lors du Game 3. Mais comme lors de la deuxième manche face aux Bucks au cours de la série précédente, son absence ne s’est pas vraiment fait ressentir. Et ça, c’est en grande partie grâce à Derrick White.

Si on vous dit que Derrick White a marqué les sept premiers points de son équipe cette nuit pour donner un avantage de 7-0 aux Celtics, quelle est votre réaction ? Parce que oui, c’est vraiment ce qu’il s’est passé dans le Game 4 entre les Celtics et le Heat lundi soir. Pas vraiment le scénario le plus attendu, vous en conviendrez, mais un scénario que Boston a accueilli à bras ouverts avec l’absence du meneur Marcus Smart. Comme lors du Game 2 face aux Bucks en demi-finale de conférence, Dédé a été propulsé dans le cinq majeur par Ime Udoka suite à l’annonce du forfait du meilleur défenseur de l’année. Mais contrairement à ce match contre Milwaukee où il avait terminé avec un zéro pointé au scoring, son impact s’est vu tout de suite à travers l’agressivité offensive qu’il a démontrée. De quoi donner le ton en faveur des Celtics qui voulaient éviter un nouveau faux-départ après le terrible début de match dans le Game 3 d’il y a deux jours. Mais en plus de cette contribution en attaque, Derrick White a également été précieux dans les autres aspects du jeu. Faire la bonne passe au bon moment pour fluidifier l’attaque de Boston, être présent au rebond malgré son « petit » 1m93, et surtout être actif constamment dans sa propre moitié du terrain pour mettre en difficulté une équipe du Heat en énorme galère sur le plan offensif. Au final, ses stats (13 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 1 contre, 3 turnovers, 4/14 au tir dont 1/8 à 3-points) ne feront pas le bonheur des joueurs TTFL qui ont misé sur lui cette nuit, mais l’impact du bonhomme fut essentiel dans le succès convaincant de Boston. Preuve des efforts fournis, il a même terminé avec quelques crampes.

Derrick White has 10 points, three rebounds, three steals, two assists and at least two offensive fouls drawn with five minutes left in the second quarter. Just a huge start from him with Marcus Smart out. — Jay King (@ByJayKing) May 24, 2022

Ce Game 4 contre Miami fait figure de match référence dans ces Playoffs 2022 pour Derrick White. Il avait déjà eu ses moments lors des séries précédentes, mais aussi ses trous d’air. Là c’est une performance complète sur l’intégralité d’une rencontre, performance qui montre les ressources que possède Boston même en cas de pépin physique. Et rien que cette partie peut justifier la décision des Celtics de monter un transfert durant la dernière trade deadline pour récupérer l’ancien joueur des Spurs. Alors évidemment, on n’est pas là pour dire que Boston peut aller au bout sans Marcus Smart hein, ce dernier est bien trop important dans le collectif des Verts pour qu’on aille aussi loin. Si les C’s veulent revenir en Finales NBA et surtout accrocher une 18e bannière de champion, ils auront évidemment besoin de leur pitbull et leader émotionnel. Mais ça doit clairement rassurer le coach Ime Udoka d’avoir ce Derrick White là en back-up surtout après sa performance du Game 3 (0 point en 14 minutes), car il a apporté tout ce qu’il fallait ce soir pour permettre à Boston de faire le boulot.

« Il coche tellement de cases pour nous. » – Ime Udoka après le match

Est-ce Derrick White a été frappé par l’effet Fred VanVleet cette nuit ? Absent du Game 2 à Miami pour être aux côtés de sa compagne qui a donné naissance à un mini Dédé, le guard des Celtics vient probablement de réaliser son meilleur match sur ces Playoffs. Et Marcus Smart peut clairement aller le féliciter.