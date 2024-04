Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sont devenus cette nuit la troisième paire de joueurs de l’histoire de la NBA à réussir 50 matchs à minimum 30 points durant la même saison. Une performance qu’on n’avait pas vue depuis… 1963.

Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander réalisent des saisons extraordinaires au scoring. Les deux hommes ont chacun atteint la barre symbolique des 50 matchs à minimum 30 points. La dernière fois que deux joueurs y sont parvenus la même année, c’était en… 1963 et au global, ce n’est que la troisième fois de l’histoire de la NBA que cela se produit.

1961-62 : Walt Bellamy et Wilt Chamberlain

1962-63 : Elgin Baylor et Wilt Chamberlain

2023-24 : Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander

Bien qu’ils soient arrivés au même résultat, les deux hommes n’ont pas utilisé la même méthode.

Luka Doncic, c’est la variété, le génie, les step-backs et les performances hors de ce monde. Le Slovène a parfois marqué 30 points, parfois 73, il est le meilleur scoreur de la Ligue cette saison avec 33,9 unités de moyenne. Dangereux derrière l’arc comme à mi-distance et en pénétration, il est un poison pour les défenses adverses et semble destiné à exploser cette barre des 30 points pour de nombreuses années. Le phénomène des Dallas Mavericks l’a atteint à 50 reprises en 69 matchs sur les parquets en 2023-24.

Shai Gilgeous-Alexander c’est la régularité et l’efficacité. Le Canadien a marqué entre 30 et 43 points à 51 reprises cette saison, mais n’a jamais été cherché les sphères encore plus élevées. Il a même réalisé “l’exploit” d’inscrire 31 unités à 13 reprises en 2023-24… quand on vous dit qu’il est régulier. Monstre de pénétration, létal à mi-distance, le joueur du Thunder donne l’impression d’avoir simplement fait ce dont son équipe avait besoin et ce avec une facilité déconcertante. Avec 54% au tir (36% derrière l’arc, seulement 3,5 tentatives par soir), il a prouvé appartenir à la caste des meilleurs finisseurs de toute la NBA.

Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander devraient, sauf surprise, être sur le podium du classement MVP en fin d’année, récompensant ainsi une saison hors du commun bien mise en valeur par cette statistique historique.

Pour la route, voici la liste de tous les joueurs ayant réussi à marquer 30 points minimum lors de 50 matchs la même saison en NBA :

Wilt Chamberlain en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966

Walt Bellamy en 1962

Elgin Baylor en 1963

Rick Barry en 1967

Kareem Abdul-Jabbar en 1972

Nate Archibald en 1973

Bob McAdoo en 1975

George Gervin en 1980

Michael Jordan en 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991

Tracy McGrady en 2003

Kobe Bryant en 2006

James Harden en 2019

Luka Doncic en 2024

Shai Gilgeous-Alexander en 2024

