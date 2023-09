Alors que le dossier Damian Lillard semble s’accélérer ces dernières heures, de nouvelles équipes s’ajoutent à la course. Les Bulls et les Raptors seraient intéressés à l’idée de récupérer le meneur à la montre.

Damian Lillard sera-t-il tradé un jour ? Les semaines et les mois passent mais le meneur porte toujours un maillot des Blazers au moment d’écrire ces lignes. Peut-être plus pour longtemps puisqu’on évoquait encore hier une “accélération” des échanges entre les parties intéressées. Le signe que le Heat est enfin prêt à remporter la partie ? Pas sûr du tout. Du côté des insiders, on semble s’accorder sur le fait que Miami ne fait pas partie des équipes présentes à la table pour discuter avec les Blazers.

“Those talks have intensified this week with Damian Lillard, but still there’s no trade imminent… So far, the one element that has not been a part of these talks are the Miami Heat.”@wojespn on where things stand on a potential Dame trade.pic.twitter.com/xheWPo8816

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 22, 2023

“I don’t think the Heat are desperate at all to trade for Damian Lillard… I don’t think that the Heat and Trail Blazers have been engaged in talks at all on almost any level for quite some time. That could change very quickly.”

– @WindhorstESPNpic.twitter.com/QYGVYDkBk4

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 22, 2023

Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, il faut regarder du côté de Chicago et Toronto pour les principaux prétendants de Damian Lillard. L’insider explique notamment que Bulls et Raptors sont les noms qui sont revenus le plus souvent concernant Lillard. Le Heat n’est pas hors course mais ne semble pas en pole position pour récupérer le All-Star. En outre, des équipes comme Phoenix ou Utah se tiendraient prêtes à participer à un éventuel deal XXL pour faciliter les négociations.

Chez les Bulls, Damian Lillard viendrait combler le trou béant provoqué par l’absence longue durée d’un Lonzo Ball. On a vu l’an passé que l’absence d’un meneur digne de ce nom pour organiser le jeu à Chicago avait été un vrai problème. Reste à savoir qui sacrifier dans l’Illinois et il s’agira forcément d’un grand nom. DeMar DeRozan n’a plus qu’un an de contrat et il ne colle pas avec l’idée d’une reconstruction pour Portland. Zach LaVine est sans doute l’option la plus probable et il a été mentionné dans les rumeurs à de nombreuses reprises ces derniers mois. Concernant Nikola Vucevic, il est pour le moment safe puisque sa prolongation estivale empêche tout trade avant le mois de décembre.

À Toronto, l’arrivée de Damian Lillard pourrait redonner un coup de boost aux ambitions sportives des Dinos après une saison sans Playoffs. Le départ de Fred VanVleet a là aussi laissé un vide au poste de meneur. Dennis Schröder a signé à l’intersaison mais le champion du Monde allemand a toujours été plus utile en sortie de banc, en tout cas en NBA. Scottie Barnes semble lui intouchable dans l’Ontario et si les Raptors veulent être compétitifs, ils feraient mieux de ne pas toucher à Pascal Siakam. Ce qui laisse potentiellement OG Anunoby et Gary Trent Jr. comme principales monnaies d’échanges. Le rookie Gradey Dick pourrait aussi être ajouté au panier selon Jake Fisher, sans compter les x tours de draft en complément.

Source texte : Yahoo Sports / ESPN