Lamar Stevens signe pour un an aux Celtics

Transféré chez les Spurs au début de la Free Agency et rapidement coupé, Lamar Stevens va tenter de rebondir chez les Boston Celtics. L’ailier s’est engagé pour une saison dans le Massachussetts.

Lamar Stevens a beaucoup voyagé cet été et pas juste pour les vacances. Sacrifié par les Cavs pour faire venir Max Strus, Stevens avait d’abord fini à San Antonio. Coupé par les Spurs à la mi-juillet, le joueur attendait depuis une opportunité au sein d’une franchise NBA. À une dizaine de jours du début du training camp, Stevens a enfin trouvé preneur selon The Athletic et Shams Charania. L’ailier se serait engagé pour un an avec les Celtics. Le deal ne serait que partiellement garanti.

Free agent G/F Lamar Stevens has agreed to a deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Stevens established himself as a defensive presence for the Cavs, starting in 25 of 62 games last season. Agent Scott Nichols completed deal with Celtics officials.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2023

Stevens va tenter de convaincre Joe Mazzulla de lui accorder une place dans son effectif pour cette saison 2023-24. Très bon défenseur, Lamar Stevens pourrait venir solidifier un peu les extérieurs à Beantown. Il faudra bien des joueurs pour venir combler les trous après les départs de Marcus Smart mais aussi Grant Williams. Un joueur combatif, qui connaît son rôle, un peu limité offensivement mais qui n’est pas avare en efforts, il devrait plaire aux fans de Boston.

Source texte : Shams Charania / The Athletic