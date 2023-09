En contact avec les Warriors cette semaine, Dwight Howard espérait obtenir un spot à Golden State pour faire son grand retour en NBA. La franchise de la Baie de San Francisco en a décidé autrement.

Dwight Howard aux Warriors, c’est non.

D’après Shams Charania de The Athletic, Golden State a décidé de ne pas signer l’ancien pivot star de 37 ans, qui a passé les derniers jours à San Francisco pour s’entraîner et rencontrer les dirigeants des Warriors. Shams ajoute que la franchise californienne n’a finalement pas l’intention de signer un pivot vétéran avant le début du camp d’entraînement début octobre, et qu’elle préfère garder de la flexibilité en vue d’une éventuelle signature à l’avenir.

Pour info, les Warriors possèdent encore deux places de libre dans leur effectif actuel.

Golden State Warriors' decision on signing a vet center such as Dwight Howard: pic.twitter.com/a04oOXdhfF

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2023

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement pour Dwight Howard ? Qu’il va devoir toquer à la porte d’autres franchises potentiellement intéressées par les services d’un pivot vétéran, si possible des franchises qui jouent le titre. Des discussions pourraient avoir lieu lors de la semaine à venir si l’on en croit Shams, mais l’insider n’a pas apporté de précisions sur l’identité des équipes en question. Pour rappel, la dernière fois qu’on a vu Dwight sous un maillot NBA, c’était chez les Lakers où il a tourné à 6 points et 6 rebonds de moyenne en 2021-22.

Après s’être bien amusé du côté de Taïwan, Dwight Howard semble désormais décidé à revenir en NBA pour apporter sa dimension physique et athlétique sur un temps de jeu limité. Aura-t-il droit à un dernier chapitre dans la Grande Ligue ?

