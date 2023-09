Dwight Howard va rencontrer les Warriors la semaine prochaine

Alors que les camps d’entraînement NBA vont démarrer dans deux semaines, les Warriors cherchent toujours à renforcer leur raquette. Parmi les candidats pour rejoindre le secteur intérieur des champions 2022 ? Un certain Dwight Howard.

Il y a dix ans, lorsque Dwight Howard était l’un des agents libres les plus demandés sur le marché, les Warriors faisaient partie des équipes potentiellement intéressées par ses services. Nous sommes désormais en 2023, et l’ancienne gloire du Magic pourrait finalement atterrir dans la Baie de San Francisco.

D’après l’insider Shams Charania de The Athletic, Howard va rencontrer les Warriors la semaine prochaine. Golden State veut ajouter un intérieur vétéran à sa rotation, et Dwight veut retrouver un spot NBA plus d’un an après son dernier match dans la Grande Ligue, sous le maillot des Los Angeles Lakers.

Eight-time NBA All-Star Dwight Howard will meet with the Golden State Warriors next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. The team has been exploring signing a reserve veteran big man, and now the 2020 Lakers championship center will visit with Warriors officials soon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2023

Depuis novembre 2022, Dwight Howard s’amuse sur les parquets taïwanais mais il espère toujours une last dance en NBA, si possible dans une équipe qui joue le titre. Ça tombe bien, c’est le cas des Warriors, qui sont un peu courts au niveau de la rotation intérieure avec le seul Kevon Looney en véritable pivot. À bientôt 38 balais, Dwight reste sur des stats de 6,2 points et 5,9 rebonds en 16 minutes avec les Lakers en 2021-22. Il peut toujours être productif, et amener une vraie présence physique dans la peinture sur un temps de jeu limité, alors why not ?

En plus d’une potentielle signature de Dwight Howard, sachez que les Warriors viennent également de recruter l’intérieur espagnol Usman Garuba via un contrat two-way.

__________

Source texte : The Athletic