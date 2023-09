Usman Garuba arrive aux Warriors via un contrat two-way

Auteur d’une Coupe du Monde pas inintéressante malgré l’échec de l’Espagne dès le deuxième tour, Usman Garuba vient de trouver un nouveau point de chute en NBA. Direction les Golden State Warriors pour le camp d’entraînement.

Ce n’est un secret pour personne, la franchise de San Francisco cherche à renforcer son secteur intérieur. Non seulement elle a montré de l’intérêt pour l’ancien pivot star Dwight Howard, mais elle a également pris les devants sur le dossier Usman Garuba.

Selon l’insider Shams Charania de The Athletic, le jeune intérieur espagnol (21 ans) a trouvé un accord avec les Warriors sur un contrat two-way. Transféré de Houston à Atlanta puis d’Atlanta à Oklahoma City cet été, il était libre de tout contrat, le Thunder ne souhaitant pas le conserver dans son roster.

Free agent center Usman Garuba has agreed to a two-way NBA contract with the Golden State Warriors, sources tell me and @anthonyVslater. The former Rockets first-round pick is coming off averaging 8.2 points and 4 rebounds for Spain in the FIBA World Cup.

Sélectionné par les Rockets via le 23e choix de la Draft 2021, Usman Garuba a passé deux saisons à Houston pour des stats de 2,8 points et 3,9 rebonds en 12 minutes par soir, en 99 apparitions au total. Autant dire qu’il n’a pas vraiment réussi à s’illustrer pour l’instant dans la Grande Ligue, malgré des qualités défensives intéressantes, un bon QI basket et un shoot extérieur pas dégueu. Mais les bonnes choses montrées avec la sélection espagnole, notamment lors de la dernière Coupe du Monde (8,2 points, 4 rebonds, 1 contre de moyenne à 71% au tir en 17 minutes), laissent penser que le meilleur est encore à venir pour Usman.

Reste à voir s’il parviendra à arracher une place dans la rotation intérieure de Steve Kerr, où s’il évoluera avant tout en G League avec les Santa Cruz Warriors.

