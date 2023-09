Juwan Howard a été opéré du cœur avec succès

Coach de l’université du Michigan, ancien All-Star et champion NBA, et éternel membre du mythique “Fab Five”, Juwan Howard est un nom bien connu dans l’univers du basket américain. On vient d’apprendre qu’il a été opéré du cœur hier, avec succès.

On vous rassure tout de suite, l’opération était prévue et s’est déroulée normalement, ce qui devrait permettre à Juwan Howard de retrouver son poste de coach dans un futur proche.

D’après Jeff Borzello, insider qui couvre le basket universitaire pour ESPN, Howard a été opéré pour soigner un anévrisme aortique et pour réparer une valve aortique. La rééducation peut durer jusqu’à 12 semaines mais Juwan Howard devrait pouvoir réintégrer le staff des Michigan Wolverines dans quatre à six semaines.

En attendant, c’est son assistant Phil Martelli qui prendra le relais. La saison universitaire débutera début novembre pour les Wolverines.

Michigan coach Juwan Howard underwent a successful heart procedure today, the school announced. It was a scheduled operation to resect an aortic aneurysm and repair an aortic valve.

The doctor who performed the procedure said Howard is expected to fully recover in 6-12 weeks…

— Jeff Borzello (@jeffborzello) September 15, 2023

Coach de Michigan depuis 2019 après avoir été un assistant d’Erik Spoelstra au Miami Heat pendant six ans, Juwan Howard est sur le point d’entamer sa cinquième saison à la tête des Wolverines. Sa meilleure campagne a été réalisée en 2020-21, quand Michigan a terminé premier de la Big Ten Conference pour ensuite aller jusqu’à l’Elite Eight de la March Madness. Cette année-là, Howard a été élu Coach Universitaire de l’Année, ce qui lui a valu une extension de contrat jusqu’en 2026.

Source texte : ESPN