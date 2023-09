C’est évidemment le feuilleton de l’été, que l’on nommera ainsi car comme ses homonymes de la télé, on en parle beaucoup mais il ne s’y passe pas grand chose. Damian Lillard et les Blazers, une annonce de divorce officialisée le 1er juillet et une séparation qui pourrait… enfin intervenir dans les prochaines semaines ?

On attendra de voir si les dernières infos lâchées par Adrian Wojnarowski valent vraiment quelque chose de concret, mais elles signifie(raie)nt au moins que le projet de transfert de Damian Lillard est en train de se remettre vraiment en marche.

Selon l’insider d’ESPN ? Les Blazers auraient eu “plus d’échanges avec d’autres franchises dans les 10/14 derniers jour qu’ils n’en ont eu tout le mois précédent”, et ne lâcheraient pas un millimètre à la concu dans leur désir de récupérer à la fois des picks de draft mais aussi de jeunes joueurs, talentueux si possible, sans blague.

On se dirige en tout cas plus que jamais vers un trade à plusieurs équipes, trois, même plus, car la majorité des franchises NBA n’est pas capable de se délester seule de tous les assets désirés par les Blazers. On rappelle que le Heat fait partie des candidats assumés à un transfert depuis que Damian Lillard a cité Miami comme une destination privilégiée, mais il faudra bricoler autour de ce potentiel deal entre Heat et Blazers et c’est en ça que les tractations peuvent traîner, traîner, traîner…

Toujours selon Adrian Wojnarowski, les Blazers se prépareraient également à accueillir Damian Lillard lors du training camp de la franchise. Assurez-vous qu’on ne sera pas loin pour voir la tronche de Lillou au moment où il entre dans la salle, si toutefois il daigne s’y pointer. Les feuilletons de l’été on vous dit, tout ce qu’on aime.

Source texte : espn