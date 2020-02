Les Blazers perdent à Memphis mais perdent surtout Damian Lillard, blessé à l’aine : c’est plus une tuile là, c’est une mastertuile de chez Casto

Il y a des défaites dont on se remet, puis d’autres que l’on ressasse durant des semaines. Malheureusement pour les Blazers celle de la nuit dans le Tennessee a de belles chances d’apparaitre très vite dans la deuxième catégorie, tant le combo incidence au classement / victime collatérale parait abusé. Car perdre du terrain sur le huitième c’est moche, mais perdre du terrain sur le huitième et perdre… Damian Lillard, ça c’est trop.

Avant toute chose, rendons à Winnie ce qui appartient à Winnie. Les Grizzlies l’ont encore emporté cette nuit, qui plus est dans un match giga-important dans la course aux Playoffs, et ce matin les mais ils vont finir par le faire remplacent encore un peu plus les ils vont bien finir par craquer. Un Jonas Valanciunas qui regarde Hassan Whiteside dans les yeux, un Ja Morant maladroit mais hyperactif, un banc efficace et surtout un Brandon Clarke monstrueux en sortie de ce fameux banc (27 points à 12/14 au tir en 23 minutes), et des Grizzlies qui n’auront finalement jamais craint plus que cela des Blazers qui commencent à traîner la patte après un joli début d’année civile. Mais on l’a dit plus haut, si le petit Anfernee Simons a encore montré de belles choses du fond de son banc, l’info de la soirée nous est parvenue en fin de match, quelques secondes après la sortie sur blessure de… Damian Lillard, touché à l’aine sur un drive anodin entre les grandes antennes de Jonas la fourmi géante. L’homme le plus chaud de la Ligue en 2020 sortira immédiatement et rejoindra illico les vestiaires, on se dit alors que ça pue, d’autant plus que les hommes du frère jumeau de Bojan Bogdanovic de Taylor Jenkins sont à deux doigts à ce moment-là de mettre le couvercle sur une victoire virile. Diantre, une première update arrivera très vite et elle sera signée Damian Lillard himself :

Damian Lillard says he will not compete in All-Star game or 3 pt. Contest because of groin injury. Says he hopes somebody deserving like Devin Booker replaces him. — Jason Quick (@jwquick) February 13, 2020

Pas de nouvelles donc sur la nature du mal de Dame D.O.L.L.A. mais déjà une première info et non des moindres : Damian Lillard ne participera pas au All-Star Game, ni samedi pour le concours de bombinettes, ni dimanche pour le… concours de bombinettes déguisé en match de basket. Repos obligatoire avant d’autres nouvelles très vite, tout l’Oregon retient clairement son souffle, et un débat qui va très vite s’installer pour savoir qui de Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso ou Ja Morant va bien pouvoir récupérer le spot laissé vacant par Damioune. La parole est à Frank Vogel, l’arrière des Suns semble en pôle-position et Lillard lui-même l’a officiellement adoubé, mais c’est bien le résultat des examens de l’aine de Dame que l’on checkera avec insistance dans les prochaines heures. Car on rappelle que quand une équipe galère pour accrocher le wagon des Playoffs, perdre le mec qui tourne à 40 points de moyenne depuis un mois n’est pas forcément une bonne nouvelle…

Défaite bien triste pour les Blazers, qui perdent donc dans la même soirée un match de basket et la principale arme capable de leur en faire gagner d’autres. Ça va tirer la gueule ce matin au réveil, en espérant que la pause du All-Star Weekend serve de période de remise en forme, auquel cas on pourra alors dire que c’était le meilleur moment pour un petit bobo, à condition évidemment que le bobo… soit effectivement petit.