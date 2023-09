Ce n’est pas du tout la news de l’année, mais on n’allait pas du tout passer à côté non plus. Après deux saisons à galérer avec les Kings, le pivot Neemias Queta part (galérer) à Boston via un two-way contract.

15 matchs en 2021-22, 5 en 2022-23.

Certes, Neemias Queta s’est éclaté en G League, échouant de peu à en être élu MVP, mais à l’échelon supérieur c’est compliqué, et à Boston le premier portugais drafté de l’histoire devra une nouvelle fois faire ses preuves s’il veut obtenir des minutes dans la Grande Ligue.

Barré par le trio Sabonis / McGee / Len à Sacramento, Neemias devra faire face à un autre genre de quatuor dans le Massachusetts, avec les quatre fantastiques Al Horford, Kristaps Porzingis, Robert Williams III et Luke Kornet sur les postes 4 et 5. Un mec de 58 ans, deux autres blessés tous les quarts d’heure et un pivot davantage mascotte que joueur de basket ? Royal, le N aura sa chance mais devra très probablement commencer par faire ses gammes avec les Celtics… du Maine, en G League, là où il a un peu plus de repères et où il sait qu’il peut dominer.

Two-way contract en poche – ce qui veut dire que les C’s pourront l’utiliser plus ou moins comme bon leur semble – et nouveau défi pour la bête Neemias. Nul doute que son envie plaira à la fanbase bostonienne, mais il faudra probablement un peu plus que ça pour faire son trou. Alors, on y croit ou on y croit bof ?