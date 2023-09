Le Magic va ressortir les maillots de l’ère Tracy McGrady

Il reste encore plus d’un mois avant le début de la prochaine saison régulière, mais certaines franchises savent comment faire pour nous chauffer. C’est le cas par exemple du Magic d’Orlando, qui vient de dévoiler son maillot “Classic” pour la campagne 2023-24.

“In the O, there is a new kind of magic in the air.”

Voilà les mots prononcés par Tracy McGrady pour présenter les maillots “Classic” que portera l’équipe floridienne cette année. Des maillots qui seront arborés par une nouvelle génération très prometteuse (Paolo Banchero, Franz Wagner et Cie), mais qui rendront surtout hommage au passé, et plus précisément à l’ère T-Mac.

Tribute to The Past. pic.twitter.com/SUHxJm9GpB

stars & stripes 🪄 pic.twitter.com/Ppy4fjA0fo

Ces maillots nous renvoient tout de suite au début des années 2000, quand Tracy McGrady affolait les compteurs sous la tunique étoilée du Magic. La franchise d’Orlando a effectivement porté ses jerseys de 1998 à 2003, une période caractérisée par quatre qualifications en Playoffs mais aussi quatre éliminations dès le premier tour. Pas l’époque la plus transcendante de l’histoire du Magic donc, mais par contre on valide à 100% le retour de ces maillots vraiment stylés.

Ça c’est ma franchise https://t.co/jNouL6pTn9

En plus des jerseys, on aura droit aussi au parquet de l’époque, avec l’ancien logo au milieu du terrain. Voilà les dates à retenir si vous êtes nostalgique du début des années 2000 et que vous voulez admirer ces maillots.

25 octobre vs. Houston

11 novembre vs. Milwaukee

20 décembre vs. Miami

7 janvier vs. Atlanta

19 janvier vs. Philadelphia

13 février vs. Oklahoma City

3 mars vs. Detroit

29 mars vs. LA Clippers

30 mars vs. Memphis

14 avril vs. Milwaukee

Pour rappel, le Magic d’Orlando va fêter cette saison sa 35e année en NBA, la franchise floridienne ayant fait ses débuts dans la Grande Ligue en 1989-90.

Source texte : Orlando Magic, Orlando Sentinel

a new chapter in the O@Tmac_213 🗣️🗣️ https://t.co/nZ4bFPhsqF pic.twitter.com/0JnonORm7V

