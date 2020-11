Officiel, Dwayne Bacon rejoint le Magic pour deux ans : les blagues sur son nom, on les a toutes faites ou il en reste ?

Il est 1h02 à l’heure de ces lignes, et on assiste pour l’instant à l’un des débuts de Free Agency les plus calmes de l’histoire. La preuve ? Nous voilà en train de tirer la gueule en grattant en speed une news sur la signature de… Dwayne Bacon au Magic. On s’éclate comme on peut.

Il n’aura finalement pas réussi à s’imposer à Charlotte, malgré de belles dispositions montrées en fin de saison 2018-19, lors de la Summer League l’été suivant et même en tout début de la saison dernière. D’autres jeunes ont mis le nez à la fenêtre chez les Hornets, le genou gauche a grincé un petit peu, le playmaking et la défense du bonhomme ont été remis en question, et c’est donc par cette même fenêtre que l’homme-charcuterie quitte la ville direction la Floride pas si lointaine. Montant du chèque pas encore dévoilé, mais quelque chose nous dit que ce ne sera pas un contrat max.

Dwayne Bacon, not “Dwyane” as in “Wade”…autocorrect acts up https://t.co/hqfcKZ3WJk — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) November 20, 2020

Première info : Vincent Goodwill tu ne nous la feras pas, tu ne savais pas comment s’écrivait le prénom de Dwayne Bacon. C’est pourtant bien simple : Dwayne Bacon, Dwyane Wade, Dwane Casey. Bref. Dwayne Bacon ? 25 ans, 5 points de moyenne en trois saison à Charlotte, et pour faire simple disons que ce n’est pas lui qui ramènera le Magic en Finales NBA. Un joueur capable néanmoins de gros coups de chaud en attaque mais qui semble parti pour n’être rien de plus qu’un huit ou neuvième homme dans l’équipe de Steve Clifford. Et puisqu’on n’a pas franchement envie de passer notre nuit à en parler ? Voici pour vous quelques infos utiles sur le prix du… bacon bien sûr, en France et selon les marques.

Justin Bridou : 2,85 euros la barquette

Herta : 2,03 euros la barquette

Carrefour (fumé) : 1,98 euro la barquette

Monique Ranou (choix de la rédac) : 1,77 euro la barquette

On rigole on rigole hein, mais 1) on suivra quand même avec attention un homme qui attend peut-être juste qu’on lui file des minutes et des ballons et 2) c’est vrai que tout ça donne un peu faim. Allez, pause de trois minutes le frigo n’est pas loin, et on enchaine sans plus attendre avec d’autres infos encore plus croustillantes.