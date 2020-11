Officiel : Mason Plumlee s’engage avec les Pistons pour 3 ans et 25 millions, en voilà un qui va apprendre le Français

Alerte, voici un joueur qui va évoluer avec Killian Hayes et Sekou Doumbouya chez les Pistons lors de la saison à venir. En ce début de Free Agency, plutôt calme il faut bien l’avouer, le pivot Mason Plumlee a en effet décidé de s’engager avec la franchise de Detroit.

La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui cite l’agent du joueur comme source. Mason Plumlee, l’ancien joueur de Denver, va donc poursuivre sa carrière NBA dans le Michigan, lui qui vient de décrocher un contrat de 25 millions de dollars sur trois ans. Ça en fait tiquer certains niveau prix mais les Pistons ont visiblement estimé que ça valait le coup. Avec Paul Millsap, Plumlee faisait partie des intérieurs en fin de contrat chez les Nuggets et même s’il apportait une contribution correcte en sortie de banc (7,2 points, 5,2 rebonds, 2,5 passes à 61,5% au tir, tout ça en 17,3 minutes de moyenne en saison régulière, mais beaucoup moins utilisé en Playoffs avec moins de 11 minutes par match), il ne faisait sans doute pas partie des priorités pour la franchise du Colorado, qui souhaite notamment prolonger Jerami Grant. Le pivot de 30 ans était à la fin de son deal de trois ans et 41 millions signé en septembre 2017 avec Denver. Chez les Pistons, il va pouvoir apporter son expérience dans une franchise en reconstruction, lui qui a notamment porté les couleurs de Team USA lors de la Coupe du Monde 2014, avec la médaille d’or au bout, et à la Coupe du Monde 2019, avec une défaite contre les Bleus au bout. Ça tombe bien, il va pouvoir en parler avec Sekou et Kiki.

Free agent center Mason Plumlee has agreed to a three-year, $25M deal with the Detroit Pistons, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020

Avec la signature de Plumlee, on se demande forcément comment va évoluer le dossier Christian Wood. L’intérieur de 25 ans, qui a montré une belle progression avec les Pistons l’an passé, est agent libre et il devrait être convoité par quelques franchises. L’arrivée de Mason signale-t-elle un futur départ de Wood ? Possible, et ça devient carrément probable quand on sait que le pivot Dewayne Dedmon vient également d’arriver dans le Michigan, tout comme Jahlil Okafor. En effet, en ce début de Free Agency, l’ancien intérieur des Pelicans a signé un contrat de deux ans avec Detroit. Et quand on sait que les Pistons ont sélectionné l’ailier-fort Isaiah Stewart à la Draft mercredi, sans oublier le transfert du pivot Tony Bradley, il y a un peu embouteillage dans une raquette où se trouve également Blake Griffin, et tout le monde ne restera probablement pas.

Bon passeur et défenseur plutôt solide, Mason Plumlee peut apporter des choses à Detroit. On verra quel rôle il aura selon la gueule de l’effectif des Pistons au moment de l’ouverture de la saison, si ça sera une place de titulaire ou un joueur de banc.

Source texte : ESPN