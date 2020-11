Officiel : Jahlil Okafor rejoint les Pistons pour 4 millions sur 2 ans, le projet Monstars est en marche à Detroit

Vacciné contre le micro ball des Rockets cette saison, le GM des Pistons a décidé de partir dans l’autre direction en signant tous les pivots disponibles. Jahlil Okafor était le prochain sur la liste et rejoint le Michigan pour deux saisons.

On dirait que quelqu’un regrette amèrement Andre Drummond depuis son trade à Cleveland juste avant la dernière deadline. En tout cas, c’est le signe qui est donné par les Pistons qui viennent de récupérer cinq pivots en 48 heures. Après Tony Bradley, Isaiah Stewart (rookie), Dewayne Dedmon et Mason Plumlee, c’est donc Jahlil Okafor qui rejoint le Michigan pour former la nouvelle équipe des Monstars à Motor City. A une période où le jeu va de plus en plus vite, avec toujours plus de spacing, Detroit prend tout le monde à contre-pied en s’inspirant de la grande raquette des Lakers qui leur a permis d’obtenir le 17è titre de leur histoire au mois d’octobre. Blague à part, les Pistons sont en grands travaux et préparent sûrement quelque chose. Mais l’ancien troisième choix de Draft devrait sûrement se régaler des passes de Killian Hayes lors des deux prochaines années selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Free agent center Jahlil Okafor has agreed to a two-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

The two-year deal for Jahlil Okafor is worth $4 million, league sources told @hoopshype. https://t.co/q8MeOlR4aq — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 21, 2020

Outre le fait que les Pistons essayent donc de gagner un concours de qui aura le cinq le plus lourd sur la balance, c’est un pari intéressant qui est fait là. Ja Ja s’apprête donc à rejoindre sa quatrième franchise NBA en six ans mais c’est la première fois qu’on l’imagine pouvoir se relancer vraiment depuis son départ de Philadelphie. Généralement utilisé en sortie de banc, il s’était pourtant montré à son avantage à New Orleans lorsqu’il avait enchaîné quelques starts à l’hiver 2019. L’année dernière, il tournait à 8,1 points et 4,2 rebonds en 15 minutes de jeu mais son talent est toujours là et il pourrait se rapprocher des stats de sa saison rookie avec plus de responsabilités et s’il est mis en confiance. Pivot à l’ancienne doté de jolis moves au poste, il a l’air prêt à prendre la relève de Dédé dans la raquette des Pistons. A 2 millions de dollars la saison, c’est un bon pari à prendre dans une franchise au stade 0 de sa reconstruction. Au pire, sa cote continue de dégringoler. Au mieux, il pourrait devenir l’un des meilleurs rapports qualité/prix s’il se rapproche un minimum de son potentiel.

On rigole, on rigole mais on espère que le management du Michigan a une idée derrière la tête et que tous ces pivots ne se partageront pas des minutes à la rentrée. On devrait encore beaucoup entendre parler des Pistons dans les prochains jours et alors on comprendra peut-être mieux cet enchaînement de décisions qui nous semblent bizarres aujourd’hui. A moins que le plan soit vraiment d’aligner l’équipe la plus lourde de la Ligue au sens propre du terme. D’ailleurs, DeMarcus Cousins cherche encore du boulot si jamais ça intéresse quelqu’un.

Source texte : ESPN