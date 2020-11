Officiel, Jordan Clarkson rempile dans l’Utah pour 4 ans et 52 millions : tout le monde est content, le banc du Jazz fait tut-tut

Il faisait partie de ces noms que le Jazz avait coché, et les dirigeants de la franchise de l’Utah n’ont pas eu besoin d’aller le chercher bien loin. Efficace la saison dernière en tant que sixième homme (15,6 points à 46% au tir), Jordan Clarkson rempile donc avec le Jazz, pour continuer de dynamiter la second unit de Quin Snyder.

Qui aurait dit il y a quelques années que Jordan Clarkson se verrait offrir en 2020 un contrat de… quatre ans. Un signe parmi d’autres que l’ancien rigolo des Lakers a mûri, dans son jeu et dans sa tête. Toujours aussi attiré par le cercle et prenant un tir sur environ 120% de ses possessions, Jordan connait son rôle mais s’en accommode aujourd’hui très bien, au point d’avoir été régulièrement cité la saison passée comme l’un des tous meilleurs sixièmes hommes de la Ligue. Résultat des courses ? Envoyez 64 patates sur quatre ans, parce que tu l’as bien mérité :

Free agent Jordan Clarkson has agreed to a four-year, $52M deal with the Utah Jazz, his agent Rich Paul of Klutch Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020