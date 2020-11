Officiel : De’Aaron Fox décroche son contrat max avec les Kings, gros pactole pour le Renard !

Ding dong, De’Aaron Fox vient de décrocher un gros pactole ! Éligible à une extension maximale avec son équipe des Sacramento Kings, le jeune meneur de bientôt 23 piges prolonge son contrat pour cinq ans et une très belle somme. La franchise californienne va vivre au rythme de son Renard dans les années à venir.

Le nouveau manager général des Kings Monte McNair avait prévenu tout le monde lors de son arrivée dans la capitale californienne : De’Aaron Fox représente un membre clé du présent et de l’avenir des Kings, et c’est autour de ses qualités que Sacramento va se construire dans les années à venir. Voilà en gros le message laissé par McNair et ce n’était donc pas des paroles en l’air. Selon Shams Charania de The Athletic, les Kings ont bien proposé une extension maximale à leur pépite et Fox a ainsi prolongé pour cinq ans et 163 millions de dollars, un montant qui pourrait même atteindre les 196 millions si Fox remplit quelques conditions, selon Shams et Bobby Marks d’ESPN. Pour cela, le Renard devra intégrer l’une des trois All-NBA Teams en fin de saison (et le salary cap devra augmenter). Pas impossible vu le talent et le potentiel du bonhomme, mais il va quand même falloir cravacher et surtout gagner des matchs, ce qui peut être particulièrement compliqué quand vous évoluez dans la même division que les Lakers, les Clippers, les Warriors et les Suns. Séduit notamment par ses grosses qualités de vitesse, McNair voit en tout cas en De’Aaron le moteur d’une équipe qui compte jouer sur un gros rythme à partir de la saison prochaine, un meneur capable de faire exploser les défenses en scorant et en créant des opportunités pour les autres.

De'Aaron Fox of the Sacramento Kings is the first maximum contract of 2020 NBA free agency, negotiated by @chrisgaston__ of @FamFirstSports. https://t.co/CuSdiuBKjh — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Pour Fox, l’un des objectifs de la campagne 2020-21, ce sera déjà d’éviter l’infirmerie. La saison passée, il n’a joué que 51 matchs sur 72 à cause de différents bobos, ça serait plutôt une bonne idée de rester sur les parquets plus longtemps. Au niveau de sa production statistique, il a sorti sa meilleure saison au scoring avec plus de 21 points de moyenne à 48% de réussite au tir, et ce malgré un shoot aux abonnés absents (29,2% de réussite à 3-points, contre 37,1% la saison précédente), tout en y ajoutant quasiment sept passes décisives. Il a surtout sorti le grand jeu dans la bulle de Mickey, avec des statistiques de 26,2 points, 7,3 caviars et 1,7 interception en six matchs à plus de 50% au tir. Des stats impressionnantes pour Fox, mais cela ne s’est pas traduit en victoires, les Kings passant à côté de leur séjour à Disneyland avec cinq défaites sur ces six rencontres et un bilan global de seulement trois succès en huit matchs. Résultat, nouvelle saison sans Playoffs, une saison globalement décevante après le beau pas en avant en 2018-19.

De’Aaron Fox est au cœur du projet Kings, et ce nouveau contrat le prouve. Le nouveau GM de Sacramento n’a pas hésité à lui proposer le max et compte véritablement sur lui pour aider la franchise californienne à retrouver les Playoffs pour la première fois depuis… 2006.

Source texte : The Athletic / ESPN