Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur le Orlando Magic et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place au Magic de Paolo Banchero.

La situation du Magic

# Pourquoi le Magic irait chercher KD ?

Parce que grâce à l’acquisition toute récente du first pick Paolo Banchero, et toute l’excitation qui va autour, le Magic se positionne parmi les équipes à suivre la saison prochaine, non pas pour gagner 60 matchs dans l’année, pas tout de suite, mais au moins pour redevenir une franchise qui pèse aux yeux des gens. En allant chercher KD la franchise floridienne redeviendrait immédiatement une franchise qui pèse aux yeux des gens, et en allant chercher KD elle aurait pour ambition de gagner 60 matchs dans l’année, tout de suite, une sorte d’accélération incroyable de leur process.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Paolo Banchero

Celui qui a été appelé le premier par Adam Silver jeudi passé lors de la Draft vient à peine de poser ses valises à Orlando, et ce n’est pas pour en partir dans un trade, même avec Kevin Durant. Ce que l’on dit ? Ce n’est pas que le board du Magic ne sacrifiera jamais son joyau pour KD, ce que l’on dit plutôt c’est que PB ne fait pas partie des tractations, point. Il y a suffisamment de jeunesse à l’Amway Center pour imaginer des packages pour Durant, alors on laisse Paolo tranquille s’il vous plait, et on frappe à une autre porte.

# Quels joueurs du Magic pourraient attirer l’attention des Nets ?

Paolo Banchero, Franz Wagner, Cole Anthony, Jalen Suggs, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac

Eh, mine de rien ça fait du monde et même si on a du mal à imaginer un départ du Snaker chez Mickey… reconnaissons quand même qu’en terme de potentiel le Magic fait partie des franchises à même d’exciter le plus Sean Marks et les Nets. L’un des rosters les plus faibles aujourd’hui mais potentiellement l’un des plus forts dans une demi-douzaine d’années, demain c’est loin disait IAM mais c’est déjà ça disait Souchon. En cas de négo entre Orlando et Brooklyn il y aura de quoi discuter, sur tous les postes, mais pas sûr que le téléphone ne sonne ici car aucun joueur ne correspond finalement vraiment au profil principal recherché par les Nets (Franz Wagner ?), étant donné le point d’interrogation entourant la majorité des cracks d’Orlando, notamment Banchero, Suggs et Isaac.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Du premier tour à gogo et une belle manne de négociation, car si le Magic a aujourd’hui une belle tronche de classe de CP l’idée semble être à Orlando de faire perdurer ce projet dans les prochaines années.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal du Magic :

Markelle Fultz

Jonathan Isaac

Mo Bamba

Cole Anthony

Bol Bol

4 premiers tours de Draft

2 picks swaps

toute la saison 4 de la Pat Patrouille en DVD – BlueRay

Pas de Paolo Banchero donc, pas de Franz Wagner non plus car ce dernier apparait aujourd’hui comme l’un de seuls talents « avérés » du groupe de Jamahl Mosley. Le package idéal ? Plus idéal pour le Magic que pour les Nets mdr, car on imagine mal Orlando se séparer de l’un des trois très gros cracks de la bande (Banchero, Suggs, Wagner). On envoie donc pas mal de mecs très blessés, d’autres dont le talent est reconnu mais à mi-temps, et on croise bien fort les doigts pour que ça morde… mais ne rêvons pas

Note de faisabilité : 1/10

Kevin Durant du côté d’Orlando ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD le Magic sait en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?