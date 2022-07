Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Charlotte Hornets et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Hornets.

La situation des Hornets

# Pourquoi les Hornets iraient chercher KD ?

Parce que depuis quelques semaines dans la vie des Hornets… c’est le bazar, et ça c’est la version polie. Miles Bridges avait commencé par agacer son board sur Insta et a dépassé toutes les limites possibles récemment en se rendant coupable de violences conjugales, Montrezl Harrell s’est fait choper avec une valise de beuh, le coach a été viré en mai avant que son remplaçant – Kenny Atkinson – fasse finalement marche arrière pour laisser la place à… Steve Clifford, lui même ancien coach de Charlotte, alors que la draft locale n’a pas non plus convaincu les observateurs. Bref, rien ne va à Charlotte depuis deux mois et l’arrivée de Kevin Durant permettrait enfin aux habitants de la ville de sourire. Voilà pourquoi les Hornets iraient chercher KD, et en tout cas ça doit bien… faire rire KD.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

LaMelo Ball

Il est le soleil dans la pénombre actuelle des Hornets. Il a du flow, il a le sourire, il est jeune et il est bon. Pas question de se séparer de la seule raison de sourire en ville, du seul homme actuellement capable de faire respirer la fanbase des Frelons. Tout mais pas Ball ok ?

# Quels joueurs des Hornets pourraient attirer l’attention des Nets ?

LaMelo Ball, Terry Rozier, Kelly Oubre Jr., Kai Jones, James Bouknight, P.J. Washington et Mark Williams

Pas mal de profils en fait. Parce que cette équipe de Charlotte est jeune, parce qu’elle a potentiellement de la gueule, à moyen terme mais de la gueule quand même. On pense notamment aux très jeunes Kai Jones ou James Bouknight, dont le projet perso en NBA n’a pas vraiment encore débuté, on pense au grand Mark Williams, trouvaille de la dernière draft, et on pense aussi à ce fifou de Terry Rozier ou, dans une moindre mesure, à Kelly Oubre Jr., qui porte sur son front la définition de l’asset parfait dans un trade tant sa folie est transposable un peu partout. On en place également une pour LaMelo Ball mais que les Hornets ne laisseront probablement pas partir, et on évoquera également très brièvement Miles Bridges, cas à part puisqu’on imagine qu’en ce moment aucune franchise n’est intéressé pour les raisons extra-sportives que vous connaissez.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Oui mais. Quatre en 2023 (mais un seul premier tour), trois en 2024 (mais un seul premier tour), puis bail habituel les années suivantes. En bref, si Charlotte veut séduire les Nets avec des picks de draft il faudra littéralement se mettre à poil pour les six prochaines années.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Hornets :

Miles Bridges

James Bouknight

Kai Jones

Terry Rozier

4 premiers tours de Draft

2 picks swaps

Et puis quoi encore

Désolé hein, package idéal oui, mais idéal pour qui ? Il y a trois semaines on se serait presque interrogé sur la faisabilité de la chose, mais les dernières infos émanant du dossier Bridges ne sont absolument pas en faveur de la situation du joueur. Sur le parquet en tout cas voilà un package qui « pourrait » fonctionner car Bridges est « LE » U25 level All-Star recherché par Marks, et car Bouknight et Kai sont de beaux paris pour l’avenir. Terry Rozier c’est pour boucher les trous, et en tout cas pour évaluer la possibilité de voir un tel trade tomber on vous laisse checker la ligne ci-dessous, le verdict est… sans appel.

Note de faisabilité : 1/10

Kevin Durant du côté de Charlotte ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Hornets savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?