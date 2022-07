Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Philadelphia Sixers et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Sixers de Joel Embiid et James Harden.

La situation des Sixers

# Pourquoi les Sixers iraient chercher KD ?

Parce que les Sixers veulent trop un titre, et qu’il semblerait, à première vue hein on n’est pas spécialiste, que le tandem James Harden / Doc Rivers ne soit pas des plus sûrs pour arriver à ses fins. Parce que mine de rien quelques jeunes valent le coup à Philly même si ça ne mange pas de pain. Et parce que ce serait TROP drôle de voir Joel Embiid et Kevin Durant évoluer ensemble après s’être envoyer de la grosse punchline depuis quatre ans.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Joel Embiid et James Harden

Parce que les Philadelphia Sixers pourraient aussi très bien s’appeler les Philadelphia Embiiders, et parce que Joel Embiid est légalement intransférable à cause de son contrat (disabled rookie). Parce que James Harden est sur le point d’accepter un gros rabais sur sa fiche de paie pour permettre à sa franchise de s’équiper du mieux possible en vue de la quête de bague. Et puis parce que, très franchement, vous imaginez James Harden revenir dans la franchise qu’il a quitté sans dire au revoir il y a un an ? On est d’accord.

# Quels joueurs des Sixers pourraient attirer l’attention des Nets ?

Tyrese Maxey, Matisse Thybulle, génial

Clairement les Sixers ne possèdent que deux profils pouvant intéresser Sean Marks. Un surtout. On rappelle les doléances du GM des Nets ? Au moins deux jeunes joueurs U25 et de niveau All-Star. Désolé Matisse mais pas de place pour un peintre dans cette affaire, et Tyrese Maxey reste donc le seul profil qui semble intéressant et « tout » ça risque de faire bien maigre dans l’équation.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Pas de premier tour en 2023, pas de premier tour en 2025, donc un peu moins de matos que le commune des 28 autres franchises sur le coup. Pas la meilleure de leurs armes donc, mais les Sixers ont-ils seulement des armes dans cette bataille ?

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Sixers :

Tobias Harris

Matisse Thybulle

Tyrese Maxey

Jaden Springer

4 premiers tours de Draft

2 picks swaps

Une crêpe-party

Un polo de la Real Sociedad taille L

Oh la grosse douille. Sur le papier ça parait fou parce que c’est quantitatif, mais en réalité attention les yeux puisque mis à part le potentiel déjà bien entrevu de T-Max, on est à peu près sur : un 3 and D qui n’a pas vraiment de 3, un contrat aussi toxique qu’un hit de Britney, un rookie qui n’offre aucune garantie et des picks de draft qui restent malgré tout du vent déguisé en promesses. En bref, on veut bien la recette du bonheur du mec qui croit dur comme fer à cette transaction

Note de faisabilité : 2/10

Kevin Durant du côté de Philadelphie ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Sixers savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?