Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Indiana Pacers et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Pacers.

La situation des Pacers

# Pourquoi les Pacers iraient chercher KD ?

Parce qu’ils ont activé le mode rebuild (départ de Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, arrivée du crackito Haliburton) et que tant qu’à se chercher autant s’offrir direct des garanties de victoires. Les Pacers ne savent pas trop où ils vont depuis quelques mois et, au moins, avec un capitaine comme KD à bord la question elle est tout de suite répondue. Il y a un merveilleux et jeune meneur dans la troupe, tout le reste est bien mignon mais ne fait pas le poids avec un Durant dans son prime en face, alors… qui ne tente rien n’a rien ?

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Tyrese Haliburton

Autant le dire tout de suite car sinon on va se fâcher. D’un point de vue talent déjà effectif/potentiel, quand on aligne sur une même feuille le QI Basket, le leadership et l’âge du gars, impossible d’imaginer laisser partir une telle pépite. Les Kings ont fait ce choix, soit, les Pacers pour leur part sont probablement bien conscients de la chance qu’ils ont de posséder en leur sein l’ancien meneur de Sacto et, déjà, meilleur joueur de sa franchise. Le petit a tout d’un grand, alors on se le garde bien au chaud car il est même le genre de joueur dont KD rêve lors de chacune de ses tribulations nocturnes.

# Quels joueurs des Pacers pourraient attirer l’attention des Nets ?

Tyrese Haliburton, Chris Duarte, Bennedict Mathurin

Tyrese Haliburton évidemment mais on l’a dit : pas touche minouche. Il nous reste donc deux talents potentiels à ferrer pour les Nets et on pense forcément à Chris Duarte, belle explosion de saveur sur les ailes la saison dernière, et à Bennedict Mathurin, pioche locale de la dernière Draft et qui n’a pas sa langue dans sa poche en plus d’avoir un profil qui excite. On peut citer également pour finir les jeunes Jalen Smith ou même Isaiah Jackson, intéressants mais clairement un cran en dessous en terme de valeurs potentielles.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Un paquet, dont quatre en 2023 (trois premiers tours). Assurément un détail qui comptera en cas de discussions même si, spoiler, de discussions il n’y aura pas.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Pacers :

Chris Duarte

Buddy Hield

Aaron Nesmith

Jalen Smith

4 premiers tours de Draft

2 picks swaps

Une bêche

Pas touche à Tyrese, pas touche à Bennedict, et on part donc sur un package de type très jeune + Buddy Hield. Allô Sean Marks ? C’était juste pour vous proposer… allô ? Allô ? Bip, bip, bip.

Note de faisabilité : 2/10

Kevin Durant du côté d’Indianapolis ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Pacers savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?