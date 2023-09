Le transfert de Damian Lillard imminent ?

Ça chauffe ! Selon John Gambadoro, insider NBA pour Arizona Sports, le transfert de Damian Lillard serait imminent. Pour lui, ce n’est même qu’une question d’heures. Cela coïnciderait avec les rumeurs récentes sur la volonté des Blazers de boucler le dossier avant le début des camps d’entraînement.

Wow ! Est-ce qu’on va enfin voir le bout du tunnel emprunté en début d’été ? En tout cas, c’est clair que oui pour John Gambadoro d’Arizona Sports. Le transfert de Damian Lillard serait selon lui imminent ! Bien sûr, aucun indice laissé par l’insider sur la destination, mais les échos qu’il a eu provenant des différentes sources dans la Ligue feraient état d’une transaction prochaine. Vers Miami ? Vers Brooklyn ? Vers une autre équipe ?

“Damian Lillard is going to get traded very soon…I would even say probably within the next 24 hours…I am expecting a Damian Lillard trade.”

Pour l’instant, il est clair que le Heat tient la corde auprès du joueur, mais n’oublions pas que ce sont bien les Blazers qui auront quoi qu’il arrive le dernier mot. Et ils ont été limpides à ce sujet : ils veulent le meilleur échange possible. Vont-ils être attirés par le package prêt à jouer de Pat Riley ou plutôt par d’éventuels picks de Draft à plus long terme de Brooklyn ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que les Suns pourraient entrer dans la danse pour faciliter les choses. Notamment avec l’objectif de potentiellement récupérer Jusuf Nurkic. Soyez certains qu’à la rédaction, ça gratte vos 30 previews en 30 jours avec une petite goutte de sueur sur le front. À la moindre annonce du Woj ou du Shams, ça va courir dans tous les sens, balayettes autorisées dans les couloirs.

