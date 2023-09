Interrogé dans l’excellent podcast The Old Man And The Three de J.J. Redick sur sa carrière, Andre Iguodala a expliqué qu’il n’estimait pas être un Hall of Famer. Pour lui, il est très loin derrière des joueurs comme Kobe Bryant ou LeBron James, qui évoluent “dans leur propre monde”.

Un peu d’humilité en NBA, ça ne fait jamais de mal. C’est encore mieux quand cela sort de la bouche d’un joueur qui a connu un grand succès dans sa carrière. Andre Iguodala, c’est quatre titres NBA, un titre de MVP des Finales et une sélection au All-Star Game. Une carrière fantastique, qui peut légitimement le faire entrer dans la discussion d’une intégration au Hall of Fame. L’honneur ultime pour tout basketteur, qu’il refuse par respect des légendes qui sont selon lui bien au dessus en termes de niveau basket.

“Je ne suis pas un gars qui a la “culture de la bague” et ça m’a bénéficié. Je sais que j’ai beaucoup de défauts. Et je pense qu’il devrait y avoir des catégories dans le Hall of Fame… Je ne suis pas un Hall of Famer, si vous me demandez. Ces gars [les Hall of Famers] n’avaient pas de défauts. Et je pense que j’étais bon, mais Kobe… LeBron… Sérieusement, je ne peux pas faire comme eux. Et beaucoup ne le peuvent pas. Ils doivent être dans leur propre monde. Et ensuite, Michael Jordan devrait être dans son monde à lui, tellement il était bon.” – Andre Iguodala.

En carrière, Iguodala a inscrit 11,3 points, 4,9 rebonds et 4,2 passes de moyenne. Un ensemble tout à fait honnête mais loin de certaines gloires du basket. Pour autant, cette déclaration est à l’image de ce qu’il a représenté durant tant d’années, notamment avec les Warriors : le taulier, capable de se rendre utile pour n’importe quelle tâche ingrate. Un rôle qu’il a géré avec brio puisqu’il a fait partie de quatre campagnes jusqu’au sommet de la NBA. Et qu’il est – même s’il ne le pense pas – l’un des plus grands champions que la NBA ait connu sur ces vingt dernières années.

Source : The Old Man And The Three.