Interrogé sur le cas Donovan Mitchell, l’insider NBA de ESPN Brian Windhorst a indiqué que Spida n’avait pas l’intention de signer une prolongation de contrat à Cleveland dans l’immédiat. Pour qu’un nouveau deal soit conclu, il faudra attendre l’été prochain, ce qui placera potentiellement les Cavaliers dans une situation inconfortable.

Dans l’avant dernière année d’un contrat de 163 millions sur cinq ans, Donovan Mitchell approche tranquillement la période de négociation pour un nouveau deal. Actuellement star majeure des Cleveland Cavaliers, le joueur n’a que 27 ans et peut légitimement espérer toucher à nouveau un très gros paquet d’argent. Ce qu’il ne négociera pas avant l’été prochain, puisqu’il deviendra éligible à un gros contrat sur trois saisons…

“Je ne crois pas qu’il ait à un seul moment considéré prolonger dès cette saison, et je pense que les Cavaliers le savaient quand ils l’ont fait venir. Je pense que le gros point de pression arrivera dans un an, quand il n’aura plus qu’une seule saison (garantie) dans son contrat” – Brian Windhorst

Une indication qui met Dodo en position de force, puisque les Cavaliers auront l’obligation de proposer un deal extra premium pour le signer dès l’été 2024 engagé. D’où l’importance de produire une belle saison 2023/24 qui puisse mettre un maximum d’arguments de leur côté pour convaincre Spida de rester encore quelques années.

À moins que cela ne se passe pas comme prévu, et que Donovan Mitchell sorte de l’été 2024 sans contrat avec une player option pour 2025 qu’il déclinera certainement dans l’espoir de toucher le pactole. Que ce soit dans l’Ohio ou ailleurs… et quand on regarde ce que les Cavaliers ont lâché au Jazz pour récupérer leur star, il y aurait de quoi se bouffer les poches. Et pas qu’un peu.

Source : ESPN, Brian Windhorst via Bleacher Report