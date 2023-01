Auteur d’une performance légendaire face aux Bulls lundi, Donovan Mitchell évoluait à un tout autre niveau que les autres joueurs présents sur le parquet lors de cette rencontre. Spida évoluait tellement à un autre niveau qu’il a dû passer par la case “contrôle antidopage” un jour seulement après son incroyable exploit.

Quand vous réalisez une performance all-time à 71 points et 11 passes, forcément ça éveille quelques soupçons.

D’après ESPN, suite à la victoire en double prolongation face à Chicago, Donovan Mitchell a donc dû se prêter à un test antidopage en compagnie de l’ensemble de ses coéquipiers de Cleveland.

Andddd just like that we are drug tested this morning 😂😂😂 https://t.co/LvlbcPDucP

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 3, 2023