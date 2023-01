Après avoir appris le métier auprès des meilleurs, Jacque Vaughn, coach des Nets, et Willie Green, coach des Pelicans, mettent à profit leur savoir tout en bénéficiant de la qualité du roster qu’ils ont entre les mains. Et le résultat est plutôt satisfaisant, puisque ça donne des équipes dans le haut de leur conférence… et deux trophées de Coach du mois !

Pas de James Harden, pas de problèmes ! Après avoir transféré le MVP 2018 à la trade deadline l’an passé, les Brooklyn Nets ont trouvé un nouveau barbu pour faire leur bonheur en la personne de Jacque Vaughn, qui a pris la place de Steve Nash quelques jours seulement après le coup d’envoi de l’exercice en cours. Les Nets sous Jacque Vaughn en décembre, c’est 12 victoires en 13 rencontres, auxquelles il convient de rajouter 3 autres succès pour conclure le mois de novembre, ainsi que le dernier en date pour bien inaugurer 2023, même si ces derniers éléments ne rentrent pas en compte dans sa récompense de Coach du mois. Pour sa première vraie expérience de head coach à temps plein depuis son passage chez un Magic post-Dwight Howard dont le niveau était aussi calamiteux que le shoot de Ben Simmons, cet ancien de l’école Pop (encore un) a su canaliser ses superstars (pas une mince affaire) pour leur permettre dès son installation de donner la pleine mesure de leur talent sur les parquets.

Quatre participations aux Finales en cinq années comme assistant coach (aux Warriors et aux Suns), ça va on peut dire que Willie Green a été à bonne école. Sans Zion Williamson pour son tout premier exercice comme head coach la saison passée, monsieur Vert avait déjà réalisé des choses très intéressantes avec son effectif mené par C.J. McCollum et Brandon Ingram, notamment face aux Suns de son ancien boss Monty Williams lors des Playoffs. Avec le retour de Zanos, les Pelicans ont obtenu une grosse upgrade, mais encore faut-il savoir intégrer le phénomène. C’est ce qu’a su faire Willie cette saison et notamment lors du mois de décembre avec un bilan de 10 victoires en 15 matchs. Mais le coach des Pels devra confirmer en 2023, qui a débuté pour les Pels par la blessure de Zion, alors que Brandon Ingram est déjà à l’infirmerie depuis fin novembre. Après Trey Murphy III et Herb Jones, qui sera le prochain joker à sortir de la manche de Willou pour permettre aux oiseaux de Louisiane de rester compétitifs ?

Joe Mazzulla, Taylor Jenkins et Mike Malone, on pense à vous, mais bon que vouliez-vous ? La concurrence est rude dans tous les domaines cette saison. Beaucoup d’appelés mais peu d’élus il va falloir s’y faire, et quelque part c’est pour ça qu’on l’aime autant, notre bonne vieille Grande Ligue.

