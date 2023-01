Alors qu’il était sur une saison magnifique avec les Pelicans, et à un mois du All-Star Game, Zion Williamson s’est blessé à la cuisse droite. Le monstre de New Orleans sera réévalué dans 3 semaines, selon Shams Charania de The Athletic.

Coup dur pour les Pelicans et leur fanbase.

Face aux Sixers ce lundi soir, Zion Williamson a quitté le terrain suite à une vilaine blessure qui a plongé les supporters de New Orleans dans le doute. Sortie par précaution, ou dernières images de Zion sur un parquet avant quelques temps ? Malheureusement, c’est la réponse 2 qui a été donnée, par Shams Charania via le staff médical des Pelicans ce mardi.

Pelicans star Zion Williamson will be re-evaluated in three weeks with his right hamstring strain, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 3, 2023

Zion Williamson absent 3 semaines minimum. Voici le programme des Pelicans en janvier. pic.twitter.com/x7z2i0pKIY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2023

3 semaines sans matchs, c’est un véritable coup de massue pour Zion et les Pelicans.

Actuellement sur une campagne de All-Star, avec 26 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne dans une équipe de New Orleans assise sur le podium de la Conférence Ouest, Zion faisait partie des garçons bientôt actés dans le 5 majeur du All-Star Game 2023.

En attendant de voir ce que sa réévaluation donnera fin-janvier, Willie Green devra justement confirmer son statut de coach du mois de décembre en NBA en utilisant au mieux son groupe. Ce qu’il a fait jusqu’ici, mais lui enlever un phénomène comme Zion sera clairement un challenge pour l’entraîneur des Pelicans.

New Orleans va devoir faire sans sa star, et la concurrence pousse fortement à l’Ouest. Attention à la potentielle dégringolade, on croise les doigts pour que Zion Williamson revienne fort d’ici le All-Star Weekend.