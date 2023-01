Le blues ça veut dire que je t’aime, et que j’ai mal à en crever… C’est un peu l’ambiance dans l’Utah en ce moment. Sale semaine pour les mormons, qui se sont fait assassiner au buzzer (ou presque) à trois reprises, le genre de truc qui peut faire très mal quand on est en bordure de play-in. C’est décidé, le Jazz va se renommer Utah blues.

Sacré coup dur pour Will Hardy et sa troupe. Cette nuit encore, le Jazz s’est incliné au buzzer. L’assassin du jour se nomme De’Aaron Fox, le renard s’étant déguisé en poseur de clim pour calmer toute la Vivint Arena. Le gars le plus rapide de l’Ouest était effectivement de sortie dans le quatrième quart, y plantant 22 de ses 37 points du jour dont ce layup final sur un Lauri Markkanen too slow. Et pourtant, le Finlandais volant a bien failli crucifier Sacramento : 3 points one-leg tah Dirk Nowitzki, finalement annulé car trop tard. Comme quoi, décidément quand on a la poisse…

22 IN THE 4TH QUARTER.

GAME WINNER WITH 0.4 LEFT. DE’AARON. FOX. pic.twitter.com/wlxnQtPOwT — NBA (@NBA) January 4, 2023

Les Kings ont l’air d’apprécier le fait d’éteindre leurs concurrents de l’Utah dans les dernières secondes. Apprécier à quel point ? Ah, sans doute au point de se payer deux fois ce luxe en moins d’une semaine. Vendredi dernier, c’est Kevin Huerter qui s’y collait. Le rouquin, nouveau venu en Californie, avait lui aussi planté 15 de ses 30 pions (record en carrière) dans la dernière période, et avait lui aussi terminé le Jazz sur un gros game-winner.

Kevin Huerter is a bad, bad man. 30 PTS (career-high)

12/18 FG

6/10 3PT

30 MIN Game-winner.

Red Velvet.

Clutch.pic.twitter.com/vpCMV2rzjr — Frankie Cartoscelli (@FCartoscelli3) December 31, 2022

On commence vraiment à se demander qui dans le Roster du Jazz est passé sous un miroir, ou a cassé une échelle, ou l’inverse… bref, qui est le chat noir quoi. Pas de numéro 13 à Salt Lake City, une piste à écarter donc. En revanche, il y a un numéro 14 à Miami, et lui aussi avait un truc à dire aux fans du Jazz. Comment ça c’est capillotracté comme transition ? Mais naaaan… En tout cas si vous voulez voir un buzzer one-leg qui compte, il faut revenir trois jours en arrière et regarder du côté de Tyler. On envoie la patate chaude en courant au milieu de trois pelos, on prie un peu et BANG ! C’est encore pour la gueule des mormons.

TYLER HERRO WINS IT AT THE BUZZER FOR MIAMI 🚨 pic.twitter.com/8bmA5yecqA — Bleacher Report (@BleacherReport) January 1, 2023

Première semaine de janvier, jamais facile quoi qu’il arrive. Première semaine de janvier avec trois défaites dans les dernières secondes, ouais non c’est un coup à rester au lit là carrément. Le Jazz doit se reprendre très rapidement, il ne faudrait pas que cela gâche le goût des galettes des rois…

