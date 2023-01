Otto Porter n’est toujours pas remis de sa blessure au pied

Nous l’évoquions rapidement avec vous hier soir dans notre récap de la journée, la situation d’Otto Porter vis-à-vis de sa blessure au pied ne s’améliore pas actuellement. C’est Nick Nurse qui a apporté l’information en conférence de presse, n’indiquant pas de délai de retour pour la principale recrue estivale des Raptors. Aïe…

Le début de saison d’Otto Porter Jr est loin, très loin d’être un long fleuve tranquille. Après son premier titre NBA en compagnie des Warriors en juin dernier, l’ailier a rejoint l’Ontario et les froides latitudes du Canada pour profiter de son statut d’artisan d’un sacre. Hélas, rien ne s’est passé comme prévu : gêne au niveau de la cuisse pendant le camp d’entraînement et la présaison, puis problèmes personnels qui l’ont écarté des terrains au début de la régulière. Son premier match, avec tout ça ? Le 3 novembre dernier, face aux Spurs.

S’en suivront huit rencontres, avant qu’une dislocation d’un orteil lors du match face aux Pistons ne vienne une nouvelle fois l’empêcher de prendre part à la campagne des Dinos. C’est donc depuis le 15 novembre dernier que Porter est à l’infirmerie. Interrogé hier par Michael Grange, journaliste pour sportsnet.ca, Nick Nurse a confirmé qu’il n’y avait – à ce jour – pas d’amélioration concernant le bobo d’Otto.

Nick Nurse asked if Otto Porter Jr. is making progress: “He is not. He is not.”

