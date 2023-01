Kylian Mbappé est venu voir un match de NBA, et ça a suffi a faire exploser la sphère médiatique de la Grande Ligue. Petite photo avec Kevin Durant, on chope le maillot du Slim Reaper, on sourit aux caméras… et on doit répondre vite quand on nous demande un top 5 de joueurs actuels. Alors, on valide le top 5 de Kyk’s ?

Pas évident de sortir un top 5 en une seconde sans y avoir réfléchi à l’avance, hein ? Bon, on vous rassure, Kylian Mbappé n’a pas (trop) blasphémé (spoiler, Bruno Caboclo n’est pas dans le top). Mais on a quand même besoin d’en discuter.

Alors, scandale ou pas scandale ? On note tout de même que c’est le nom du King qui sort en premier. Beau move de Kylian, un peu de respect aux anciens ça fait pas de mal (et puis quand on claque encore 47 pions le jour de ses 38 ans, on peut déjà avoir une place dans la discussion). On retrouve également KD, logique environ 15 secondes après l’accolade avec Easy Money Sniper.

Pour les trois autres noms : Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum. Rien de bien étonnant ici, les trois squattent le top 5 du classement MVP depuis le début de la saison. Mais il y a au moins une question qui émerge de ce classement : Nikola Jokic joue-t-il au curling ?

Pauvre Joker, double MVP en titre, impressionnant et leader d’une équipe à la tête de la Conférence Ouest, et même pas cité… snif. On a entendu un “t’façon j’étais pour l’Argentine” d’ici. Reste plus qu’à demander à KD son top 5 joueurs de foot la prochaine fois qu’il atterrit dans l’hexagone, y’a moyen de se marrer…