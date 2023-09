Damian Lillard : “Dans un monde parfait, je ferais toute ma carrière à Portland”

Invité de l’émission It is what it is, Damian Lillard s’est longuement confié sur sa situation actuelle. Au menu notamment, le dossier brûlant du moment : son éventuel transfert et les rumeurs qui en découlent. Si le joueur ne nie pas vouloir partir, il explique pourtant qu’il aurait aimé rester à Portland pour y gagner un titre.

Gagner un titre dans son équipe de toujours. Beaucoup de joueurs NBA en rêvent, peu l’ont fait. Et ce n’est pas le cas de Damian Lillard, qui a toujours échoué avec Portland, souvent barré par l’ogre Golden State. À 33 ans, le meneur star des Blazers souhaite donc aller voir ailleurs pour gagner une bague, puisqu’il estime avoir accompli ce qu’il voulait accomplir en NBA, à l’exception d’un titre.

Ce n’est bien sûr pas une fin en soi, puisque d’immenses joueurs ont par le passé terminé leur carrière sans le moindre titre à afficher sur la cheminée, mais il s’agit toujours du plus grand prestige que la NBA peut accorder. Le droit d’inscrire son nom dans l’histoire… mais malheureusement pour Lillard, cela risque bien de ne pas se faire dans l’Oregon. Et il le regrette beaucoup car il est particulièrement attaché à la franchise des Blazers.

“Dans un monde parfait, je ferais toute ma carrière à Portland.” – Damian Lillard.

Contrairement à d’autres déclarations boiteuses, on a tendance à croire Dame là-dessus. Hélas, le projet sportif de l’équipe ne peut pas éternellement rester le même et avec une jeunesse pleine de promesses (Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson), la franchise veut aller de l’avant. Même si Lillard est encore l’un des tous meilleurs joueurs de NBA, il est bien au courant que son équipe veut passer à la suite.

“À un moment, il faut arrêter de prendre les choses comme un idiot […]. On ne veut plus la même chose et ils m’ont montré qu’ils ne veulent plus la même chose. On ne veut plus la même chose.” – Damian Lillard

Rester et perdre une saison de plus ? Pas la peine. Reste maintenant à voir qui alignera la meilleure offre pour récupérer Lillard, puisque Brian Windhorst de chez ESPN indiquait ces derniers jours que Portland voulait un package digne de celui des Suns pour Kevin Durant. Un package que le Heat n’a pour le moment toujours pas réussi à assembler.

Source : It is what it is, ESPN